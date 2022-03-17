الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«خطة النواب»: نستطيع إدارة مخاطر الأزمات عبر اقتصاد أكثر صلابة

د. فخرى الفقى
د. فخرى الفقى

قال د. فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب "نحن نعيش في عصر الأزمات.

أضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته، الخميس، في ندوة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لمواجهة التحديات الحالية بالمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، أن العالم شهد مجموعة من الأزمات المتلاحقة وكان آخرها أزمة كورونا التي لم يكد يتعافى العالم منها حتى أتت أزمة الحروب الروسية الأوكرانية: "نعيش في أرض آمنة والإقليم حولنا يعاني بركان مشتعل".

وأضاف رئيس خطة النواب “القوى الكبرى هى التي صنعت هذه الأزمات التى انعكست على العالم”، وتابع: "كيف تدير المخاطر الناجمة عن هذه الأزمات أو اقتصادات إدارة المخاطر حتى نعبر هذه الأزمات؟.

وقال رئيس لجنة الخطة بالنواب: “نستطيع إدارة مخاطر إدارة الأزمات، لأننا نسعى للوصول لاقتصاد أكثر صلابة عبر الإصلاح الاقتصادي الذي تحول لنهج حياة عبر سياسات مستدامة لا تتوقف عبر الإصلاح المالي والإداري”.

وتابع: “الجمهورية الجديدة تتمتع باقتصاد أكثر مرونة بحيث يتعافى بشكل سريع حينما يمر بأزمات بشكل أكثر ديناميكية، مؤكدًا أهمية سعى الدولة الدائم للشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات عدة منها البنية الأساسية”.. لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتكريس شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عناصر عدة سواء الاسكان الاجتماعي أو مواجهة العشوائيات أو تفعيل مبادرة حياة كريمة والتواصل الرقمي بين البرلمان والمواطن والحكومة في ظل عصر الرقمنة، مختتمًا: "الدولة تستهدف الوصول لجمهورية جديدة أكثر أمانًا واستقرارًا".

الخميس اجتماع لجنة روسية اقتصاد خلال كريم

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