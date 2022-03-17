«التضامن» تنشر جهود الهلال الأحمر خلال الأزمة الأوكرانية الروسية (إنفوجراف)

نشرت وزارة التضامن الاجتماعى، منذ قليل، عبر موقعها الالكتروني، إنفوجراف يوضح جهود جمعية الهلال الأحمر المصري الإغاثي الدولي خلال الأزمة الأوكرانية الروسية.

وجاء الجهود كالاتي:

- إنشاء أول مركز خدمي إغاثي مصري على معبر "سيريت" عند الحدود الرومانية- الأوكرانية.



- فريق الهلال الأحمر المصري الإغاثي الدولي الثاني يقيم أول مركز خدمة إغاثية مصرية لاستقبال المصريين بالتعاون والتنسيق مع الصليب الأحمر الروماني عبر معبر "سيريد" بين الحدود الأوكرانية - الرومانية.

الهدف

- إقامة هذا المركز للهلال الأحمر بهدف تكوين نقطة استقبال للمصريين النازحين من أوكرانيا باتجاه رومانيا.

- استقبال المصريين النازحين من أوكرانيا باتجاه رومانيا تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن.

-الفريق مكون من فريق الإغاثة الدولي المصري متطوعين مصريين مقيمين في رومانيا، تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مكثف لهذا الفرض.

الخدمات التي يقدمها المركز

- الإسعافات الأولية للحالات التي تتطلب ذلك الدعم النفسي للعابرين.

- توفير خدمات الاتصال بين العابرين وأسرهم في موطنهم الأصلي.

- توفير الوجبات الغذائية السريعة لهم.

- تزويد غير القادرين منهم بما يلزم من نفقات انتقالهم إلى مطار العاصمة بوخارست.

- تذليل جميع العقبات اللوجستية لهم.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم دعم جهود جمعية الهلال الأحمر المصري و تضع كافة إمكاناتها لتذليل العقبات وإجراء كافة التسهيلات لهذا الفرض.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر، إلى أن هذا الجهد المبذول ياتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحريصة على متابعة الأزمة فور بدايتها ودعمها وبقوة لكافة الجهود المتواصلة، بهدف التخفيف من وقع الأزمة الأوكرانية والحد من تأثير تبعاتها على المصريين النازحين من أوكرانيا.

جدير بالذكر أنه منذ بدء تلك الأزمة كان الهلال الأحمر المصري، له جزء من منظومة إدارة الأزمة في الدولة المصرية في كل من عمليات التنسيق الدولية مع الصليب الأحمر داخل دولة أوكرانيا والجمعيات الوطنية الشريكة الصليب الأحمر البولندي والصليب الأحمر الروماني والصليب الأحمر المجري والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال في أوروبا.

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