«الرئاسى الليبى» يؤكد على تحقيق المصالحة بمبدأ الحوار

ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مستجدات العملية السياسية، وجهود المجلس الرئاسي لدعم الاستقرار في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان تلقت “الدستور” نسخة منه، إن اللقاء استعرض سُبل دفع العملية السياسية، من خلال العمل على المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، تلبيةً لتطلعات الليبيين الذين سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين، كما بحث اللقاء سُبل التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات باعتبارها الحل للأزمة.

من جهتهم، أكد أعضاء مجلس الدولة، خلال اللقاء، على دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي ودعم مبادرته لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

بدوره، أكد “المنفي” على المضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق المصالحة بمبدأ الحوار بعيدًا عن المغالبة، مؤكدًا على ضرورة الشراكة بين كل الأطراف السياسية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وفي وقت سابق، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفدًا من بلدية زوارة ضم عميد البلدية وعددًا من القيادات العسكرية والأمنية بالمدينة، لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل البلدية.

وأكد عميد بلدية زوارة، خلال اللقاء، استعداد البلدية للمساهمة في مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي الذي يهدف لرأب الصدع ولم شمل أبناء الوطن، من أجل عودة السلام والاستقرار للبلاد، وذلك بحسب بيان عبر “فيسبوك”.

كما بحث اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس الوضع الأمني والعسكري بالحدود الغربية، خاصة منفذ رأس أجدير الرابط ما بين ليبيا وتونس.

من جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية مدينة زوارة باعتبارها صمام أمان لليبيا من الغرب لقربها من المنفذ الحدودي، وعلى دورها في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، والذي يهدف لاستقرار ليبيا، وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي.