«تمريض يبتكر».. مسابقة مركز الابتكار وريادة الأعمال بـ«تمريض عين شمس»

نظم مركز الإبتكار وريادة الأعمال بكلية التمريض جامعة عين شمس، اليوم، مسابقة الابتكار وريادة الأعمال لعامها الثاني على التوالى بعنوان "التمريض يبتكر 2"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة.

وفي سياق آخر، انتهت فعاليات بطولة البولينج لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، ضمن دورة الشهيد الرفاعي (49) والتي أقيمت بمركز البولينج للقوات المسلحة، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد المصري للبولينج، بمشاركة 45 طالبًا من 10 جامعات (الأمريكية، التعليم العالي، حلوان، الأكاديمية العربية، بدر، المصرية للتعليم الإلكتروني، العربية المفتوحة، المنوفية، عين شمس، الكندية)، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأقيمت فعاليات البطولة تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، واللواء أركان حرب أحمد نصر، رئيس الاتحاد المصري للبولينج، والعقيد محمد عبد المعطي، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للبولينج، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.