الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تمريض يبتكر».. مسابقة مركز الابتكار وريادة الأعمال بـ«تمريض عين شمس»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم  مركز الإبتكار وريادة الأعمال بكلية التمريض جامعة عين شمس، اليوم، مسابقة الابتكار وريادة الأعمال لعامها الثاني على التوالى بعنوان "التمريض يبتكر 2"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة.

وفي سياق آخر، انتهت فعاليات بطولة البولينج لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، ضمن دورة الشهيد الرفاعي (49) والتي أقيمت بمركز البولينج للقوات المسلحة، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد المصري للبولينج، بمشاركة 45 طالبًا من 10 جامعات (الأمريكية، التعليم العالي، حلوان، الأكاديمية العربية، بدر، المصرية للتعليم الإلكتروني، العربية المفتوحة، المنوفية، عين شمس، الكندية)، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأقيمت فعاليات البطولة تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، واللواء أركان حرب أحمد نصر، رئيس الاتحاد المصري للبولينج، والعقيد محمد عبد المعطي، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للبولينج، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.

مشروعات شئون التعليم والطلاب التعليم العالي طلاب الجامعات مشروع وذلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

7 جنيهات زيادة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 895 جنيهًا

تطعيم كبار السن بجرعة لقاح كورونا كل 3 أشهر؟.. الحكومة توضح الحقيقة

قضايا الظهيرة| قرار جمهورى واكتشاف أثرى وتنويه عن رواتب 3 أشهر

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

رابط موقع التقديم للتطوع 2022 وشروط التطوع في الجيش

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك اليوم الخميس 17-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى

إضراب فى «رهط» بالنقب احتجاجًا على استشهاد مواطن برصاص وحدة مستعربين إسرائيلية