الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ماذا تفعل إذا شعرت أنك الخيار الثاني في حياة شريكك؟

علاقات عاطفية
علاقات عاطفية

يأتي الشعور بأنك الخيار الثاني للشريك مصحوبًا بمجموعة كاملة من مشكلات عدم الأمان، ويمكن أن تتسبب هذه الديناميكية الصعبة في حدوث مشكلات داخل العلاقة.

يقول الخبراء إنها في الواقع ظاهرة شائعة جدًا، تشرح ميشيل بيجي مؤسسة “Ignite Dating”: "خلافًا للاعتقاد الشائع فإن الشعور بأن الخيار الثاني للشريك هو شعور شائع في العديد من العلاقات لا سيما في الأيام الأولى، ولكن هذا لا يعني أن علاقتك لن تدوم".

سواء كنت تتعامل مع شبح الحب الأول الذي لا يُنسى لشريكك أو كان على علاقة بأرملة أو أرمل فمن الطبيعي أن تشعر بالقلق وتقارن نفسك بمن سبقوك.

بالنسبة لبعض الناس فإن هذا الشعور سوف يفاجئهم، بينما قد يدخل الآخرون عن طيب خاطر في علاقة مدركين أن هذا قد يكون هو الحال.

تقول لوهاني نور، أخصائية نفسية مقيمة في معهد مانشستر للعلاج النفسي: “قد تدرك على مدى فترة من الزمن أن شريكك الجديد لا يزال يحب بجنون شريكه السابق المتوفى وأنه لا شيء تفعله أو تجربته سيضاهي الحب المثالي أبدًا التي كانت موجودة من قبل”.

إذا كنت تعاني حاليًا من ظاهرة الخيار الثاني، فإن الخبراء يكشفون عن كيفية التعامل معها والمضي قدمًا.

تواصل مع شريكك
تشدد عالمة الجنس ومدربة العلاقات نيس كوبر على أن هذه المشاعر يمكن أن تحدث غالبًا عندما ينقص التواصل في العلاقة.

تشرح قائلة: "يمكن أن يؤدي التواصل إلى الطمأنينة، وهو عامل رئيسي ضروري لمساعدتك على الشعور بالأمان داخل العلاقة".

يعد التحدث عن أي مخاوف أمرًا مهمًا بدلاً من تركها تتفاقم، غالبًا ما يمكن للشريك أن يشرح سبب عدم أهمية العلاقة

تقرب من شريكك
يكون ذلك رؤية أصدقائهم أو التحدث عن عملهم، قد يمنحك هذا الطمأنينة التي تحتاجها نتيجة لذلك.

"يمكن أن تجعلك تشعر أنك أكثر انخراطًا في حياتهم، وتساعدك على إدراك ذلك - حتى عندما يكونون بعيدين أنت الشخص الذي يذهبون إليه أو يفكرون فيه".

تشكيل حدود مشتركة
إذا كنت تعاني من الغيرة أو الحسد ، فمن المهم تكوين حدود مشتركة يوافق عليها كلاكما.

ومع ذلك يقول نيس: "لا تجبر أو تضغط على بعضكما البعض للحصول على أشياء يمكن أن تؤدي إلى مشاعر الاستياء غير المريحة".

شريك علاقة الخيار الثاني تواصل تشكيل حدود مشتركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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