الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالي يتفقد معرض الأثاث المكتبي بجامعة القاهرة التكنولوجية 

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، معرض الأثاث المكتبي، والذي تنظمه جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية على مدار أسبوع؛ لتلبية احتياجات الجامعات الأهلية والتكنولوجية من الفرش والأثاث الإداري والتعليمي، وذلك بحضور الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدكتور طارق عبدالملاك ميخائيل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول المعروضات من الأثاث المكتبي والإداري، مؤكدًا الحرص على اختيار أفضل الشركات التي تتميز بتقديم المنتجات ذات الجودة العالية.

وطالب عبدالغفار بمد فترة المعرض لأسبوع آخر؛ لإتاحة الفرصة لاختيار أفضل عينات الأثاث الموجودة في المعرض، بما يتلاءم مع احتياجات كل جامعة، من حيث موقعها الجغرافي، وطبيعة المُناخ.

شارك فى فعاليات المعرض عدد من الشركات المتخصصة في مجال تصنيع الأثاث المكتبي، والتي تتمتع بتجارب رائدة فى هذا المجال، حيث تقدم تصميمات متنوعة للأثاث المكتبي والإداري، وتدعم تصنيعه طبقًا لأصول الصناعة بأعلى درجات الجودة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة لتقييم معروضات الشركات فنيًّا، وكذلك من حيث السعر، تمهيدا للتعاقد معها؛ لتلبية احتياجات ١١ جامعة أهلية جار إنشاؤها، هي (جنوب الوادي، المنوفية، أسيوط، الزقازيق، المنصورة، المنيا، بنها، بني سويف، حلوان، قناة السويس، بورسعيد)، بالإضافة إلى ٦ جامعات تكنولوجية (طيبة الجديدة بالأقصر، أسيوط الجديدة، ٦ أكتوبر، برج العرب، الغربية، شرق بورسعيد).

وعلى هامش الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية؛ لاستعراض الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية، ومنها توقيع اثني عشر بروتوكولاً مع مختلف الجهات الصناعية، لتوفير التدريبات العملية في مختلف البرامج الدراسية بالجامعة، وتشكيل أول اتحاد لطلاب الجامعة، وكذلك مناقشة التحديات التى تواجه الجامعة على المستوى الأكاديمي والإداري.

جامعة القاهرة القاهرة الجديدة عرض التعليم العالي القاهرة لجنة

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وائل لطفي

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