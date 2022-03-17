الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ويستمع للشكاوى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 تفقد محافظ مطروح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والاستماع لمطالب جميع المواطنين المتواجدين لتقديم طلبات بالمركز. 

ووجه محافظ مطروح إلى رجاء سالم مدير المركز بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للإسراع في استخراج المستندات المطلوبة في معاش  تكافل وكرامة لعدد من المواطنين خاصة من كبار السن. 

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كما وجه محافظ مطروح  التنسيق مع مديرية الصحة فى عمل التقارير اللازمة لتحويل  حالة إلى مستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية  نظرًا لظروفها الصحية  واستمرار المساعدة الشهرية لأحد المواطنين لإعانته نظرًا لظروفه الاجتماعية والاقتصادية. 

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وأكد محافظ مطروح على حرص المحافظة على تقديم كافة الدعم و تلبية احتياجات ومطالب المواطنين  ولا تألوا جهدًا في المساهمة لتخفيف الأعباء عنهم، مع التواصل مع جميع المواطنين سواء من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، أو خلال الجولات الميدانية أو اللقاءات الدورية  وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. 

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جاء ذلك حرصاً من  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على المتابعة المستمرة لمطالب واحتياجات المواطنين والرد على شكواهم. 

محافظ مطروح مطروح خدمة المواطنين معاش تكافل وكرامة المركز التكنولوجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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