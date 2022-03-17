ننشر أهم كلمات منهج اللغة الإنجليزية لطلاب 4 ابتدائي 2022

يبحث العديد من طلاب الصف الرابع الابتدائي عن أهم كلمات منهج اللغة الإنجليزية لطلاب 4 ابتدائي 2022 والدروس المهمة قبل انطلاق امتحان شهر أبريل والمقرر بدايته من 2 أبريل المقبل.. وفى هذا السياق تنشر الدستور أهم كلمات منهج اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

منهج اللغة الإنجليزية لطلاب 4 ابتدائي 2022

وكان أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس ونهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.

ونص الكتاب الدوري على دمج اختبارات شهري فبراير ومارس باختبار واحد فقط، في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022 طبقًا للجدول المرفق بالبيان، على أن تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.

وأشار إلى أن تكون عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤال وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.

وبالنسبة لاختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، تعقد الاختبارات في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.

ويسرى الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، وتعقد اختبارات المواد التي لم تدرج بالجدولين الزمنيين الخاصين بشهري فبراير ومارس واختبارات نهاية العام عن طريق المدرسة.

جدول امتحانات 4 ابتدائي لشهر إبريل 2022

السبت 2 أبريل مواد اللغة العربية والتربية الدينية مدة امتحان المادة الواحدة (45 دقيقة)

الأحد 3 أبريل مواد المهارات المهنية والعلوم

الاثنين 4 أبريل مواد الدراسات والأى سى تى

الثلاثاء 5 أبريل مادة اللغة الانجليزية

الاربعاء 6 أبريل مادة الرياضيات.

كلمات منهج اللغة الانجليزية لـ4 ابتدائي 2022

كلمات منهج اللغة الانجليزية لطلاب 4 ابتدائي 2022

كلمات منهج اللغة الانجليزية لطلاب 4 ابتدائي 2022