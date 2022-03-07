أولياء أمور يناشدون «التعليم» بإعادة النظر في جداول امتحانات رابعة ابتدائي

ناشدت عدة أمهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالنظر في تغيير موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي.

وقالت سهيلة أحمد أحد أولياء الأمور: «الامتحانات هتكون مع أول يوم في رمضان وهذا مرهق علي الطالب وولي الأمر لذلك نناشد الوزارة بتغير مواعيد الامتحانات لتكون في أخر أسبوع من شهر مارس».

وقالت نها محمود، ولي أمر، في تصريحات لـ«الدستور»: «نناشد الوزارة بالنظر في جداول الصف الرابع الابتدائي هذا مطلب لجميع الأمهات».

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر اليوم، كتابًا دوريًا بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس ونهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022.

ونص الكتاب الدوري على دمج اختبارات شهري فبراير ومارس باختبار واحد فقط، في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022 طبقًا للجدول المرفق بالبيان، على أن تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.

وأشار إلى أن تكون عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤالا وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.