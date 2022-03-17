الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالب جامعى سقط به «أسانسير» من «السابع» فى كفرالشيخ

جثة
جثة

لقى طالب جامعي مصرعه، اليوم الخميس، جراء سقوط "أسانسير" العمارة التي يسكنها بأحد أحياء مدينة كفرالشيخ، من الطابق السابع به، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إشارة من مأمور قسم أول كفرالشيخ، تفيد بسقوط أسانسير عمارة سكنية بأحد أحياء مدينة كفرالشيخ، وكان بداخله شاب، ما أدى إلى وفاته.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى كفرالشيخ العام، وتبين أنه "أ. ا. ز" 25 سنة، طالب جامعي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط اسانسير كفر الشيخ مستشفى كفر الشيخ مدير أمن كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

قضايا الظهيرة| قرار جمهورى واكتشاف أثرى وتنويه عن رواتب 3 أشهر

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك اليوم الخميس 17-3-2022

قرار من «المالية» بشأن رواتب أبريل ومايو ويونيو 2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 17-3-2022

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 17-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى

إضراب فى «رهط» بالنقب احتجاجًا على استشهاد مواطن برصاص وحدة مستعربين إسرائيلية

قوات خاصة إسرائيلية تصيب أسيرًا سابقًا وتعتقله فى جنين