مصرع طالب جامعى سقط به «أسانسير» من «السابع» فى كفرالشيخ

لقى طالب جامعي مصرعه، اليوم الخميس، جراء سقوط "أسانسير" العمارة التي يسكنها بأحد أحياء مدينة كفرالشيخ، من الطابق السابع به، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إشارة من مأمور قسم أول كفرالشيخ، تفيد بسقوط أسانسير عمارة سكنية بأحد أحياء مدينة كفرالشيخ، وكان بداخله شاب، ما أدى إلى وفاته.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى كفرالشيخ العام، وتبين أنه "أ. ا. ز" 25 سنة، طالب جامعي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ تحت تصرف النيابة العامة.