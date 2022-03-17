قضايا الظهيرة| قرار جمهورى واكتشاف أثرى وتنويه عن رواتب 3 أشهر

عدة أحداث مهمة وقعت على مدار الساعات الماضية، على المستويين المحلي والعالمي تابعها القراء عن كثب، من بينها استمرار الصراع الروسي الأوكراني وقرارات للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مستشفى الأطفال التابع لجامعة القاهرة.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية أبرز قضايا الظهيرة التي دارت خلال الساعات الماضية:

جامعة القاهرة

قرار جمهوري بشأن تنفيذ العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال بجامعة القاهرة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 505 لسنة 2021 بالموافقة على تعديل الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان والموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14 ديسمبر 2015، والمعدلة بتاريخ 16 يونيو 2019.

وذلك بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، حيث تم توقيع هذا التعديل في القاهرة بتاريخ 3 أغسطس 2021، نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

حياة كريمة

اليوم.. «الصحة» تُطلق قافلتين طبيتين ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن إطلاق قافلتين طبيتين لمدة يومين، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت وزارة الصحة السكان، في بيان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ الروضة مركز الصالحية الجديدة محافظة الشرقية، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية تتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ206 آلاف و270 مواطنًا من خلال 155 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية في شهر فبراير الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأكدت حرصها على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 30 ألفًا و986 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 42 ألفًا و362 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى تحويل 2044 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

أوكرانيا

«العدل الدولية» تطالب روسيا بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا فورًا

قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بضرورة أن تعلّق روسيا العمليات العسكرية في أوكرانيا على الفور، حيث صوتت المحكمة بأغلبية 13 صوتًا لصالح الحكم مقابل اثنين، واعترض كل من نائب رئيس المحكمة، الروسي كيريل جيفورجيان، والقاضية الصينية شيويه هانكين، ضد الحكم الذي طالب روسيا "بأن تعلق، فورًا، العمليات العسكرية التي بدأت في 24 فبراير".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، جاء هذا الحكم- وهو أول حكم من نوعه تصدره المحكمة العالمية منذ بدء الهجوم الروسي- ردًا على دعوى رفعتها أوكرانيا في 27 فبراير، متهمة روسيا بالتلاعب بمفهوم الإبادة الجماعية لتبرير هجومها العسكري.

وذكر بيان لمحكمة العدل الدولية، أنه وعلى الرغم من أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، شككت تقارير إخبارية بشأن ما إذا كانت موسكو ستلتزم بالحكم، وليس للمحكمة وسيلة مباشرة لإنفاذه.

وأشار البيان إلى أن جلسة المحكمة بدأت بالإشارة إلى أن أوكرانيا قدمت، في 26 فبراير، دعوى ضد روسيا بشأن "نزاع" حول تفسير وتطبيق وتنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية .

وأكدت أوكرانيا أن روسيا ادعت زورًا ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد سكان منطقتي لوجانسك ودونيتسك، وبعدها أعلنت ونفذت "عملية عسكرية خاصة" لمنع الأعمال المزعومة والمعاقبة عليها.

وطلبت محكمة العدل الدولية من روسيا تعليق هجماتها على الفور، ووقف جميع العمليات العسكرية، لأنها كانت تستند إلى هدف موسكو المعلن والمتمثل في منع أو معاقبة أوكرانيا بشأن ارتكاب إبادة جماعية.

كما أشارت المحكمة إلى أن روسيا قررت عدم المشاركة في الإجراءات الشفوية وقدمت لاحقًا وثيقة توضح موقفها في هذه القضية.

خالد العناني

«5 مقابر منقوشة».. كشف أثرى جديد فى سقارة

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الخميس، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة الواقعة شمال غرب هرم الملك "مرنرع" بسقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن 5 مقابر منقوشة من عصري الدولة القديمة والانتقال الأول، بداخلها العديد من الدفنات واللقى الأثرية، رافقه الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة.

وبحسب بيان لوزارة الآثار، حرص "العناني" على النزول إلى إحدى هذه المقابر التي تم الكشف عنها مع الدكتور مصطفي وزيري، لتفقد ما بها من نقوش ولقى أثرية موجودة بداخلها، وذلك تشجيعًا منه لعمل بعثة المجلس الأعلى للآثار.

ووجه وزير السياحة والآثار، الشكر لفريق العمل على المجهود الذي يقوم به هذا الجيل من الأثريين من اكتشافات غير مسبوقة بشكل دوري ومنتظم بأيادٍ مصرية خالصة.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفي وزيري، أن المقبرة الأولى من المقابر المكتشفة لشخص يدعي "إيري" من أحد كبار رجال الدولة، وتتكون من بئر تؤدي إلى غرفة دفن منقوشة الجدران صور عليها العديد من المناظر الجنائزية منها مناظر لموائد القرابين، وواجهة القصر، وأواني الزيوت السبعة، كما يوجد بها تابوت ضخم من الحجر الجيري بالإضافة إلى قطع منقوشة تخص صاحب المقبرة وتعمل البعثة الآن على تجميعها.

أما المقبرة الثانية فتخص على الأرجح زوجة شخص يدعي "يارت" وذلك بسبب قربها من مقبرته، وهي تتكون من بئر مستطيلة الشكل، أما المقبرة الثالثة فهي لشخص يدعي "ببى نفرحفايي" والذي كان يشغل عدة مناصب منها السمير الأوحد، والمشرف على البيت العظيم، والكاهن المُرتل، ومطهر البيت، بينما المقبرة الرابعة فهي عبارة عن بئر مستطيلة الشكل تقع على عمق حوالي 6 أمتار تحت سطح الأرض لسيدة تدعي "بيتي"، والتي حملت ألقابًا مزينة الملك الوحيدة وكاهنة المعبودة حتحور.

أما عن المقبرة الخامسة فهي لشخص يدعي "حنو"، وتتكون من بئر مستطيلة الشكل تقع على عمق حوالي 7 أمتار، ويأتي من بين ألقابه المشرف على القصر الملكي والسمير الأوحد، والأمير الوراثي والعمدة، والمُشرف على البيت العظيم، وحامل أختام الوجه البحري، والمشرف على البستان.

وتستمر البعثة في أعمال الحفائر بالموقع لاكتشاف المزيد من أسراره، حيث تعمل البعثة حاليًا على تنظيف هذه المقابر، وجارٍ أعمال التوثيق الأثري لها.

وأعلنت البعثة الأثرية المصرية، خلال السنوات الماضية، عن عدد من الاكتشافات الأثرية الهامة بمنطقة آثار سقارة، منها الكشف عن مئات التوابيت الآدمية الملونة بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة والكهنة من الأسرة الـ26، والذي تم اختياره من أفضل 10 اكتشافات أثرية في العالم لعام 2020، بالإضافة إلى اكتشاف مقبرتين من عصر الأسرة الخامسة للكاهن المطهر "واحتي" والمشرف علي القصر الملكي "خوي" وعدد من المقابر الخاصة بالقطط.

محمد معيط

قرار من «المالية» بشأن رواتب أبريل ومايو ويونيو 2022

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه جرى تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو ٢٠٢٢، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ٤ أيام خلال شهري أبريل ومايو، و٥ أيام خلال يونيو، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب الوزير، في بيان اليوم الخميس، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ومن جانبه، ‏قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أبريل، ومايو، ويونيه، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل المقبل للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٠ أبريل، ثم بدء صرف مرتبات ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢١ أبريل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام ٢٦ و٢٧ أبريل ٢٠٢٢.

‏أشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو ٢٠٢٢ للعاملين فى ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٣ مايو، ثم بدء صرف مرتبات ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٤ مايو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى ٢٥ و٢٦ فبراير.

و‏أوضح أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيه ٢٠٢٢ للعاملين فى ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢١ يونيه، ثم بدء صرف مرتبات ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٢ يونيه، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام ٢٣ و٢٦ و٢٧ مارس لكل العاملين بالدولة.

وناشد العاملون في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار «الجائحة»