«التضامن» تواصل صرف الدعم .. وإتاحة «تكافل» عبر البريد

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي، "تكافل وكرامة" منذ 15 مارس الجاري، لأكثر من 3.8 مليون مستفيد، وبقيمة إجمالية تزيد عن 1.5 مليار جنيه شهريًا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي “ تكافل”، اليوم الخميس، لمن يتقاضى من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع هيئة البريد المصري وذلك لمتابعة الصرف، وأيضا لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم بين المواطنين التزامًا بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.

وزادت الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 1,68 مليون أسرة تشمل 6,4 مليون فرد في عام 2014، إلى 3,8 مليون أسرة تشمل 14,1 مليون فرد في عام 2021 بزيادة تصل إلى 120%.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، اجراءات الحصول على الدعم النقدي وهي:-

-التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم بالمستندات المطلوبة وهى صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

-صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

-وايضا صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

-صورة بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

-صور من القيد المدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

-صورة من شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

-صورة من شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

-صورة من إقرار الوصاية للأيتام.

-صورة من شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.