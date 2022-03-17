الخميس 17 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

21 مارس.. أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي لتجارة الأعضاء البشرية

محكمة
محكمة

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 21 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة تشكيل جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية.

وفي وقتٍ سابق، قررت جهات التحقيق إحالة أطباء إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية.

وجاء في نص قرار الإحالة أن المتهمين هم كل من: «م.س، ۳۹ سنة، سائق، أ.م، ن. ف، 41 سنة، رئيس وحدة بمستشفى تخصصي، م. ا، 6۲ سنة، طبيب بشري استشاري كلی، س. ج، 62 سنة، طبيبة بشرية حرة استشاري تحاليل طبية وعضو اللجنة الثلاثية المختصة بإصدار الموافقات على زراعة الأعضاء البشرية بمستشفى شهير، م. ك، ۳۵ سنة، طبيب بشري حر ممارس عام بمركز الجيزة للگلی، س. س،  ۳۲ سنة،  عامل، مبيض محارة».

وتبيَّن أنهم ألفوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر تزعمها الأول والرابع تعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليه «يوسف. ن».

وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الگلی لدية وزراعته في متلقي مريض وهو ما ترتب عليه إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 15٪ .

كما أنهم تعاملوا في عضو من أعضاء جسم الإنسان - گلی - المجني عليه "ي.ن"  على سبيل الشراء والبيع لآخر بمقابل مادي حال كون المتهمين من الرابع إلى السادس من الأطباء.

وأوضح قرار الإحالة ان المتهمين جميعًا ألفوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر تزعمها الأول والرابع، وتعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليه «ي. ن»، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الگلی لديه وزراعته في متلقي مريض وهو ما ترتب عليه إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 15٪.

21 مارس أولى جلسات جماعة إجرامية الاعضاء البشرية محكمة

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وائل لطفي

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