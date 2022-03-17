إيطاليا: 72568 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة في إيطاليا إنها سجلت 72568 إصابة مرتبطة بمرض كوفيد-19، مقارنة مع 85288 في اليوم السابق، في حين انخفض عدد الوفيات إلى 137 مقارنة مع 180.



وسجلت إيطاليا 157314 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ بدء انتشار المرض في فبراير 2020، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة عالمية. كما سجلت 13.56 مليون إصابة حتى الآن.

وكان أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، عن أن بلاده ستنهي في 31 مارس حالة الطوارئ التي كانت فرضتها لأول مرة قبل قبل عامين للحد من تفشي وباء كورونا.



وتعتزم البلاد بداية من أبريل تخفيف العديد من الإجراءات التي فرضتها للحد من انتشار العدوى. وعلى سبيل المثال، سيتم تدريجيًا إلغاء القيود المفروضة على دخول غير الملقحين العديد من الأماكن، بدءا بالفعاليات التي تقام في أماكن مفتوحة، وسيتم إلغاء قواعد ارتداء الكمامات في المناطق المفتوحة أيضًا.



وستظل المدارس مفتوحة دون متطلبات الحجر الصحي للمخالطين. كما سيتم إلغاء إلزام التلاميذ بوضع كمامات عالية الجودة من طراز "إف إف بي 2".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور الفيروس عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.