الليلة .. حفل للفنان حازم شاهين علي مسرح سيد درويش بالإسكندرية

يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفل فني غنائي، والذي يحييه الفنان والملحن حازم شاهين.

و"حازم شاهين"، مطرب وموسيقي مصري، ويعتبر من أبرز عازفين العود المصريين على مستوى الوطن العربي، اسس فرقة (مسار) الموسيقية وفرقة فرقة (إسكندريلا) في عام ٢٠٠٥ والتى قدمت تراث سيد درويش و الشيخ إمام، ثم إنتقلت لغناء أشعار فؤاد حداد و أمين حداد و أحمد حداد والتي كان يقوم حازم بتلحينها، لفرقة إسكندريلا ألبوم غنائى واحد وهو (صفحة جديدة)، ولفرقة (مسار) ألبومات (العيش و الملح، حاجات وحشاني)، من أشهر أغاني حازم والتي شارك في غنائها أو تلحينها (راجعين، يحكى أن، صفحة جديدة، بشويش، مصر جميلة، ده جنب ده، إسكندرية) كما شارك في فيلم رسكندرية ومسرحية من القلب للقلب.

ــ فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بأوبرا دمنهور

و في نفس التوقيت، يحتضن مسرح أوبرا دمنهور، حفلا غنائيا تحييه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، ومشاركة الفنانين تامر عبد النبي، إسلام رفعت، محمود عبد الحميد، سوزان ممدوح، زينب بركات، وأجفان.

و يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية الخالدة التي أبدعها كبار الملحنين من بينها، (أهو ده اللي صار - شد حزام - خفيف الروح - طلعت يا محلا نورها لسيد درويش، الصهبجية لسيد مكاوي، شوفت حبيبي - موسيقي لونجا رياض - آه من العيون - أروح لمين لرياض السنباطي، تمر حنة - بيت العز - أنا قلبي إليك ميال لمحمد الموجي٬ مضناك - حمال الآسية لمحمد عبدالوهاب، غريب يا زمان لمحمد سلطان).

ــ وحفل جديد من حفلات "وهابيات" بمعهد الموسيقي العربية

في سياق متصل، يستقبل مسرح معهد الموسيقي العربية برمسيس، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك بالتزامن مع ذكري موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

و يتضمن برنامج الهفل باقة من أجمل ألحان الفنان محمد عبد الوهاب وأغانيه، بمشاركة نجوم الأوبرا الكبار، بلال فوز،ى والفنان الكبير إسماعيل صادق، والفنانة غادة آدم .



ــ الجبتانا «أسفار التكوين المصرية» علي مسرح الجمهورية

كما تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث، في الثامنة مساء اليوم، أحدث عروضها الفنية بعنوان "الجبتانا.. أسفار التكوين المصرية"، تصميم وإخراج مناضل عنتر.

يروى عرض "الجبتانا"، قصة ميلاد الحياة على أرض مصر ونشأة المجتمع في وادي النيل وظهور أول حضارات التاريخ من خلال المتن المقدس "الجبتانا"، الذي توارثه "مانيتون السمنودي" عن أسلافه الكهنة ويعد أقدم النصوص الفرعونية المتداولة.

يشار إلي أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت الى منظومة فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت أول اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً .