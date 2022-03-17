الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعلّق النظر فى القضايا المرتبطة بروسيا

المحكمة الأوروبية
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذراع القضائية لمجلس أوروبا الذي انسحبت منه روسيا، أنها ستعلّق النظر في جميع الالتماسات المرفوعة ضد موسكو.

وقالت في بيان: "قررت المحكمة تعليق النظر في جميع الطلبات المقدّمة ضد جمهورية روسيا الاتحادية ريثما يتم النظر في العواقب القانونية لهذا القرار على عمل المحكمة"، في إشارة إلى قرار غادرت موسكو بموجبه الهيئة الحقوقية الأوروبية.

وتُشكّل نسبة القضايا العالقة في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان والمتعلقة بروسيا، على وجه التحديد، أكبر نسبة قضايا بحيث، من أصل 70 ألف قضية عالقة أمام المحكمة، تتعلّق نحو 24,4% منها بروس، فيما 21,7% تتعلق بتركيا و16,2% بأوكرانيا و8,1% برومانيا، بحسب أرقام قدمتها المحكمة في يناير.

ويُعتبر تعليق النظر في الطلبات المرتبطة بروسيا هو النتيجة الأولى لاستبعاد موسكو من مجلس أوروبا والذي أعلنته رسميًا الأربعاء لجنة وزراء المجلس.

وتقرّر هذا الاستبعاد خلال "اجتماع استثنائي" للجنة غداة تصويت استشاري من قبل برلمان مجلس أوروبا. وقد أعلن هذا الأخير عن تأييده لاستبعاد روسيا.

وقبل ساعات قليلة من هذا الاقتراع، اتخذت موسكو زمام المبادرة في الإعلان رسميًا عن تركها المجلس الذي كانت قد انضمّت إليه في العام 1996.

ويشمل الاستبعاد أيضًا خروج موسكو من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتحمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مسؤولية ضمان احترامها من قبل الدول المتعاقدة والتي يبلغ عددها الآن 46 دولة.

وكان  ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، قد صرح من قبل بأن التحالف العسكري المؤلف من 30 دولة بصدد تغيير وضعيته الأمنية في أوروبا بشكل جذري في المستقبل ردا على الحرب الروسية بأوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ: إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتكاملها العسكري مع بيلاروسيا، "يخلقان واقعا أمنيا جديدا في القارة الأوروبية".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إعادة ضبط وضعيتنا العسكرية من أجل هذا الواقع الجديد".

المحكمة الأوروبية روسيا الهيئة الحقوقية الأوروبية ستولتنبرج حلف شمال الأطلسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

فيريرا يبلغ إدارة الزمالك بالاستغناء عن «السعيد والجزيرى»

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17- 3- 2022 فى مصر

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعلّق النظر فى القضايا المرتبطة بروسيا

الفارابي تطرح كتاب "لعنة قايين .. حروب الغاز" للباحث كمال ديب

الاحتياطى الفدرالى يرفع معدّل الفائدة بربع نقطة فى ظل ارتفاع التضخم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

عبد الرحيم طايع

اعتزال شريف إدريس!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى

إضراب فى «رهط» بالنقب احتجاجًا على استشهاد مواطن برصاص وحدة مستعربين إسرائيلية

قوات خاصة إسرائيلية تصيب أسيرًا سابقًا وتعتقله فى جنين