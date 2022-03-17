ارتفاع سعر البتكوين إلى أكثر من 41 ألف دولار اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين، إلى أكثر من 41 ألف دولار لأول مرة خلال أسبوع، لتخرج العملة المشفرة الأكبر في العالم من نطاق الحركة الضيق الذي ظلت فيه خلال الفترة الأخيرة، في ظل زيادة الإقبال على الأصول المالية عالية المخاطر في مختلف أنحاء العالم.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البتكوين ارتفعت اليوم بنسبة 7ر5% إلى 41691 دولار للوحدة الواحدة في بداية تعاملات نيويورك اليوم قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها الصباحية. وكانت البتكوين قد فقدت حوالي 12% من قيمتها منذ بداية العام الحالي.



كما ارتفعت اليوم العملات الرقمية الأخرى مثل إيثر وسولانا، في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الأسهم بفضل صعود الأوراق المالية الصينية مدعومة بتعهد الحكومة هناك باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق المال.



وقال ماركوس سوتريو المحلل في شركة جلوبال بلوك للوساطة في الأصول الرقمية بلندن "عندما نرى سوق الأسهم ترتفع، ترتفع العملات الرقمية، وبخاصة في الفترة الأخيرة... ولكن في نهاية الأمر فإن القوة المحركة الرئيسية هي حالة الاقتصاد الكلي، لذلك اتوقع معاناة من أجل تحقيق الارتفاع المستدام" في سوق العملات الرقمية.



وفي سياق متصل، واصلت عملة البتكوين الرقمية المشفرة، تراجعها، لتسجل أكبر تراجع شهري لها منذ مايو الماضي.

وسوق العملات الرقمية المشفرة حوالي 260 مليار دولار.

وفقد سوق العملات الرقمية المشفرة حوالي 260 مليار دولار تقريبا من قيمتها خلال يومين بحسب موقع كوين جيكو المعني بمتابعة سوق العملات الرقمية.

وأضافت أن الطلب على العملات الرقمية باعتبارها الأكثر مضاربة بين الأدوات الاستثمارية ضعف، مع عام 2021 من نهايته، في إطار اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى سحب إجراءات التحفيز الاستثنائية، والتي ساعدت في ارتفاع مجموعة متنوعة من الأصول خلال العام.