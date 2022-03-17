الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى يبحث مع رئيسة الوزراء محاربة مظاهر الاحتكار والمضاربة

الرئيس التونسى
الرئيس التونسى

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، الوضع العام في البلاد، والجهود المبذولة لمحاربة كل مظاهر الاحتكار والمضاربة، فضلا عن النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

وذكرت الرئاسة التونسي، في بيان، أن اللقاء الذي عُقد بقصر قرطاج، ناقش الاستشارة الإلكترونية وسبل تيسير المشاركة فيها والتصدي للعراقيل المصطنعة التي يسعى البعض لإفشالها، لأنه يخشى أن تبرز الإرادة الشعبية الحقيقية في هذا العمل الذي يجسد حقيقة طموحاته وتطلعاته نحو مستقبل يقطع نهائيا مع الماضي ويصنع تاريخا جديدا لتونس.

من ناحية أخرى، التقى قيس سعيد بقصر قرطاج، المواطنة زينة الكشباطي، حيث أكد على احترام سير عمل القضاء، وأن الحرب على المحتكرين لا تتعلق بالفقراء بل تستهدف كل من يعمل على تجويع الشعب التونسي.

وأكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن أن الأوضاع الإقليمية والدولية أثّرت على أمن بلادها بمجالي الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا، موضحة أن الإجراءات العاجلة التي أطلقتها الحكومة لدفع الاقتصاد كانت محور مجلس وزاري في فبراير الماضي؛ لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي يهدف لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال ودعم المالية العامة وتمويل المؤسسات.

الرئيس التونسي رئيسة الوزراء تونس قيس سعيد نجلاء بودن

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وائل لطفي

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