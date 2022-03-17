الكرملين: تصريحات الرئيس الأمريكى عن بوتين غير مقبولة

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالخطاب غير المقبول والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها.

وقال المتحدث باسم "الكرملين" لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي "خطاب غير مقبول، والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بقنابلها".

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن تصريحات بيسكوف، تأتى ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل ساعات، والتي وصف فيها أن الرئيس الروسي "مجرم حرب".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن النظام الموالي للنازيين في كييف يمكن أن يحصل على أسلحة نووية في المستقبل المنظور، مشيرًا إلى أن روسيا "ستكون الهدف" بالنسبة لهؤلاء، مؤكدًا على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، ومشددا على أن "أوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا".

ونوه الرئيس الروسي، إلى أن القوات الروسية في حال تحركها فقط في دونباس، فإن ذلك لن يؤدي إلى القضاء على التهديد، وستكون هناك جبهة جديدة للمواجهة، موضحًا أنه "بالنسبة لتكتيكات العمليات العسكرية التي وضعتها وزارة الدفاع الروسية وهيئة الأركان العامة، فإنها أثبتت فعاليتها تمامًا، والقوات الروسية تفعل كل ما بوسعهم لتجنب الخسائر بين السكان المدنيين في المدن الأوكرانية رغم أن "الرعاة الغربيين يدفعون كييف لإراقة الدماء من خلال إمدادهم بالسلاح والمرتزقة".

وكانت روسيا قد بدأت العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 لحماية المدنيين في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي اتهمته روسيا بارتكاب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام.