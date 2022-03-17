وزيرة الخارجية الألمانية تستقبل أمين عام ناتو لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية

تبحث وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، صباح الخميس، مع الأمين العام لحلف "ناتو" ينس ستولتنبرج الأزمة الروسية-الأوكرانية.



وذكرت الخارجية الألمانية، في بيان، أن الأمين العام لحلف الناتو سيلتقي أيضًا المستشار الألماني اولاف شولتس بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين.



جدير بالذكر أن المستشار الألماني كان قد أستبعد امس تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العملية الروسية-الأوكرانية، مشددًا على أنه يجب ألا يكون هناك صراع مسلح بين الناتو وروسيا.



وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء الألماني، على الميزانية الاتحادية لعام 2022 وأرقام رئيسية لعام 2023، وخطة مالية حتى عام 2026 وصناديق خاصة للبوندسوير.

وذكر المجلس - في بيان له - أنه منذ ثلاثة أسابيع، كان العالم يراقب الأزمة الأوكرانية والأحداث الجارية وهي تذكير صارخ بمدى أهمية القوة العسكرية لحماية الحرية التي نريد أن نعيش فيها حيث إن الأمن له ثمن أيضًا.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء أقر، مشروع قانون الموافقة على الموازنة الاتحادية لعام 2022، والأرقام الرئيسية لمشروع الحكومة للموازنة الاتحادية لعام 2023 والخطة المالية حتى عام 2026، وكذلك اللوائح القانونية لعام 2022، وإنشاء صندوق خاص للاستثمارات ومشاريع التسلح في الجيش الألماني.

وقالت وزيرة الدفاع كريستين لامبرشت - عن الفرص المالية التي سيتيحها هذا - "سنوسع جيشنا الألماني إلى جيش فعال وعصري للغاية مع استثمارات واسعة النطاق. هدفي هو وجود بوندسوير مجهز بالكامل يحمينا بشكل موثوق ويحمي شركائنا في التحالف؛ جيش يجعل ألمانيا شريك تعاون عسكري قوي في أوروبا - وبالتالي قوة أوروبية معززة في الناتو والاتحاد الأوروبي".

وتابعت: "في الميزانية الفيدرالية لعام 2022، من المقرر تخصيص أكثر من 50 مليار يورو ”50.33 مليار يورو" لميزانية الدفاع في القسم 14، وهذا يزيد بحوالي 7% عن هدف الميزانية لعام 2021، وفي السنوات التالية، وفقًا للأرقام الرئيسية لميزانية 2023 والخطة المالية حتى عام 2026".