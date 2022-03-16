الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يناقش «مقابلة الله في البيت والأسرة»

البابا تواضروس
البابا تواضروس

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من أحبار الكنيسة، كما بُثَّت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

واستكمل تأملاته في آحاد الصوم الكبير والتي خصص لها سلسلة بعنوان "أَيْنَ أَنْتَ؟"، وتناول آيات إنجيل قداس الأحد الثالث من الصوم الكبير للمعلم لوقا البشير

وأشار إلى أين نقابل المسيح في البيت من خلال مثل الابن الضال والمقارنة بين صفات البيت الموجود فيه الله والبيت غير الموجود به الله: صفات البيت الحاضر فيه و يرعاه الله لأنه ضابط الكل و الرضا والشبع بالأوقات المقدسة.

كما تحدث قداسته عن "كيف نتقابل مع ربنا داخل البيت" من خلال  الفرد الضعيف في الأسرة و نفس كسرها الزمن و تطبيق الوصية "اَلْجَوَابُ اللَّيِّنُ يَصْرِفُ الْغَضَبَ". 

قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليو اجتماع الاربعاء كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية القنوات الفضائية أ ي ن أ ن ت

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