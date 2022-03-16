المستشار علاء فؤاد: العلاقة بين الحكومة والمجالس النيابية تقوم على التعاون والتنسيق

أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن العلاقة بين الحكومة والمجالس النيابية تقوم على التعاون والتنسيق والتكامل، قائلا إن هذا التعاون التزام دستوري واسع النطاق في الجوانب التشريعية والرقابية.

واستعرض الوزير التشريعات التي تم عرضها على المجالس النيابية، لافتا إلى أن هناك سعي جاد من الحكومة نحو التحول الرقمي في جميع الجهات والهيئات بما يساعد على انتظام العمل وبما يعبر حقا عن الانتقال إلى الجمهورية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير شئون المجالس النيابية: “الحكومة تباشر عملها و اختصاصاتها تحت رقابة للمجلس الموقر بما يليق بالجمهورية الجديدة الديمقراطية. و الحكم الرشيد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”.

وأشاد بدور حزب مستقبل وطن قائلا: “الحزب ولد كبيرا ويلتحم مع المواطن بدرجة كبيرة من الوعي ويقوم بدوره في الاتصال مع الناخبين، بالإضافة إلى دعم جسور لا تنقطع بين الحكومة والمجلسين وأسفر ذلك عن إنجازات متعددة في جميع المجالات لصالح المواطن".

وأكد التكامل التشريعي بين الدور التشريعي والرقابي، لافتا إلى أن الحكومة حرصت على الرد على الأدوات الرقابية، ونقل وزير شئون المجالس النيابية التحية التي وجهها المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء للمجالس النيابية.

وانطلق مساء اليوم الأربعاء ، أولي فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن ، والذي يهدف الي فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان ، حول القضايا التي تهم المواطنين .