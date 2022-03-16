أشرف رشاد: الرئيس السيسى صنع تاريخا جديدًا بتدشين الجمهورية الجديدة

قال المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن معركة البناء كانت حلمًا أصبح حقيقة، مشيرًا إلى أن ما شهدته الدولة من إنجازات خلال السنوات الماضية هو حصاد جهود حكومية كبيرة استمرت طويلًا.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، خلال كلمته اليوم الأربعاء، في المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، أن تدشين الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فتح أبواب الحياة الكريمة على مصراعيها أمام المواطن المصري، مشددًا على أن المبادرة الرئاسية غيرت شكل القري والريف ووفرت حياة آدمية للمواطنين من خلال توفير السكن الجيد والصحة والتعليم.

وأشار زعيم الأغلبية، إلى أن القيادة الحكيمة نجحت في المرور بالبلاد من منعطفات خطيرة مرت بها على مدار السنوات الماضية، فقد نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في التصدي لأعداء الوطن، ليبدأ مرحلة البناء والتعمير داخليًا وخارجيًا.

وأضاف المهندس أشرف رشاد، إلى أن الرئيس السيسي صنع تاريخا جديدًا للدولة المصرية بتدشينه الجمهورية الجديدة، مع الافتتاحات الرئاسية على أرض الوطن، فلم تتوقف عمليات البناء لرسم طريق جديد لجمهورية تعمل من أجل توفير حياة كريمة للمواطن، وفتح آفاقًا جديدة للاستثمار سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، أولى فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، والذي يهدف إلى فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان، حول القضايا التي تهم المواطنين.