الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنقاذ مصاب بتهتك شديد فى الوريد البابى بالكبد بمستشفى السلام فى بورسعيد

الرعايه الصحيه
الرعايه الصحيه

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى السلام في بورسعيد في إنقاذ مريض بعد تعرضه لإصابة بجرح طعني والذي أدى إلى دخوله في صدمة حادة ناتجة عن النزف الشديد بالبطن والحموضة الشديدة بالدم تسبب في اضطراب في العلامات الحيوية والوعي.

وكشفت الرعاية الصحية في بيانها أنه ببراعة الفريق الطبي المختص بالتخدير تحت إشراف من الدكتور محمد ناصف - استشاري ورئيس قسم التخدير والعمليات والدكتورة سارة يوسف والدكتور محمد بسيوني - أخصائيين التخدير، نجح في الحفاظ على حياة المريض والابقاء على حياته اثناء عملية الاستكشاف الجراحي على يد امهر اطباء الجراحة العامة وهم: “الدكتور  عمر ياسر حلمي - مدرس واستشاري الجراحة العامة، والدكتور  عبدالمنعم عوض عوض - أخصائي الجراحة العامة، والدكتور احمد مصطفى حسنين - إخصائي الجراحة العامة، والدكتورعلى خليفة - طبيب مقيم الجراحة العامة”، والذي كشف عن وجود تهتك شديد في الوريد البابي بالكبد والوريد الأجوف السفلي وهما أهم الأوردة الدموية والقناة المرارية الرئيسية.

وقد نجح الفريق الجراحي في انعاش المريض بعد فقده ٤ لترات من دمائه خلال عملية النزف وإصلاح الوريد البابي والوريد الأجوف السفلي والقناة المرارية ليخرج المريض من غرفة العمليات ليستكمل عملية الشفاء داخل قسم الرعاية الحرجة عى يد أطباء العناية المركزة على مدار ٢٤ ساعة.

مستشفيات الرئيس النزف الحيوية السلام

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وائل لطفي

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