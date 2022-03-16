الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ابتهالات للمنشد محمد السوهاجى فى احتفالية النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب

المنشد محمد عبدالرؤوف
المنشد محمد عبدالرؤوف السوهاجي

ألقى المنشد محمد عبدالرءوف السوهاجي، ابتهالات خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان، من مسجد السيدة زينب، رضي الله عنها وأرضاها، بمحافظة القاهرة.

وانطلقت قبل قليل، احتفالية وزارة الأوقاف، بليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة، بمسجد السيدة زينب، رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة.

ويحضر الاحتفالية، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائبا عن الرئيس السيسي، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد أبوهاشم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، هو "التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات"، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من أهم سِمات المجتمعات الراقية أن تكون مترابطة، متماسكة في بنيانها، يشد بعضها بعضًا، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ"، والمُجتمع القوي هو ما يكون كالبنيان الواحد في ترابطه وتعاونه ، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم، وتَرَاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى".

مسجد السيدة زينب احتفالية النصف من شعبان المنشد محمد عبدالرؤوف السوهاجي ليلة النصف من شعبان وزارة الأوقاف محافظة القاهرة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الدكتور أحمد عمر هاشم وكيل اللجنة الدينية

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