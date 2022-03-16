لماذا انتهت أغلب شخصيات كتاب «صنايعية مصر» بالتأميم؟.. عمر طاهر يجيب

أستضافت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، اليوم، ندوة وحفل توقيع كتاب "صنايعية مصر .. الكتاب الثاني"، للكاتب عمر طاهر، بقاعة رتيبة الحفنى بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وأدار الندوة الكاتب الدكتور حاتم حافظ.

وشهدت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون الندوة، ولفيف من أعضاء هيئة تدريس معهد الموسيقى العربية.

بعد انتهاء الندوة وفتح المجال للمناقشات والتساؤلات لحضور الندوة، وجهت إحدى أعضاء هيئة التدريس بالاكاديمية سؤالاً الى الكاتب عمر طاهر مفاده: "هل نهايات أغلب شخصيات كتابك "صنايعية مصر" التى شهدت تأميماً هى نهايات مقصودة أم ما القصة؟".

وجاءت إجابة الكاتب عمر طاهر قائلاً: "إن ليس جميع شخصيات كتابيه "صنايعية مصر" انتهت حياتهم بالتأميم، مؤكدا انه ليس جميع شخصيات الكتاب انتهت بالتأميم، وأن من بين الشخصيات التى شكلت بالنسبة له حيرة كبيرة هى شخصية الرئيس جمال عبد الناصر الذى قام بفعل شيئين عكس بعض تماماً أولها ان هناك تجارب كان البطل فيها هو الرئيس عبد الناصر الذى ساهم فى إنجاحها، وهناك تجارب أخرى كان الرئيس جمال عبد الناصر هو السبب الرئيس فى إنهائها وخفوتها بعد نجاحها".

جدير بالذكر أن في هذا الجزء الجديد من «صنايعية مصر» يحاول عمر طاهر، بشهادات حية وصور نادرة، أن يكتب تاريخًا نوعيًّا ينسب الفضل إلى أصحابه، ويوثِّق أثر بعض من رسموا الملامح الشخصية ومسارات الحياة اليومية لسكان هذا البلد.

ومن غلاف الكتاب نقرأ: مَن الذي أطعم المصريين البطاطس «الشيبسي»؟ ووضع في جيوبهم علب «المناديل الورقية»؟ وكسا أقدامهم بأحذية «الكوتشي»؟ وألهمهم التقرب إلى الله بمبردات ماء «كولدير»؟ وزرع في وجدانهم محبة «الأفلام الهندية»؟ وعالجهم بحبات «الريفو»؟.

من الذي ابتكر ونظَّم «بطاقات التموين»؟ مَن خطَّط وبنى «المقطم» و«المهندسين» و«مدينة نصر» و«كوبري أكتوبر»؟ ما سر الحروب التي تحاول إخفاء سيرة مؤسس «إذاعة القرآن الكريم»؟ كيف كانت خطة «سيدات السويس» أثناء حصار المدينة 101 يوم؟.

من هو عمر طاهر؟

عمر طاهر يعد أحد أبرز كتاب جيله، وله عدد كبير من الإصدارات الأدبية التي تنوعت بين الرواية والقصة والشعر والسرد المفتوح، مثل: "كحل وحبهان" و"صنايعية مصر" و"إذاعة الأغاني" و"من علم عبد الناصر شرب السجائر؟" و"أثر النبي" و"شكلها باظت" و"جر ناعم" و"قهوة وشيكولاتة" و"رصف مصر" و"زملكاوي" والكثير غيرها.

له مجموعة من الأفلام السينمائية مثل "طير أنت" و"يوم ملوش لازم"، فضلًا عن حلقات كارتون "سوبر هنيدي"، إضافة إلى تقديمه وإعداده مجموعة كبيرة من البرامج على محطات فضائية وإذاعية، مثل: "مصري أصلي" و"وصفولي الصبر" و"واحد صاحبي" وغيرها من البرامج، ذلك غير كونه كتب المقال الصحفي بانتظام في عدد من الصحف المصرية الكبيرة.