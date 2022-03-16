طرح 63 محل تجاري ووحدة سكنية للايجار في دمياط

أعلنت محافظة دمياط عن طرح بيع 17 وحدة سكنية تابعة لصندوق الاسكان الاقتصادي، وتأجير 11 باكية خلف الموقف الحضاري بميت أبو غالب، وكذا تأجير 35 محلا لمدة ثلاث سنوات بمواقع مختلفة.

جاء ذلك بالمزاد العلني وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون 182 لسنة 2018 والمادة 140، 150 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، من خلال المزاد العلنى المقرر عقد جلسته فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة الاجتماعات بمقر المبنى المؤقت لديوان عام المحافظة، يوم الثلاثاء المقبل، وتطلب كراسات الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بديوان عام محافظة دمياط نظير مبلغ 299 جنيه + 5 ج طابع الشهيد.



ومن جانبها، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تكثيف الحملات على الأسواق والمخابز لمتابعة حركة السلع و توافرها بالأسعار المقررة، والالتزام بوزن وسعر رغيف الخبز، والإعلان عن الأسعار أمام المواطنين، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء استهدفت المرور على الأسواق والمخابز بعدد من المناطق.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 95 محضرا، بعد رصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، ووجود حالات غش تجاري، وبيع ازيد من السعر المقرر، وكذلك نقص وزن رغيف الخبز.

وتستمر حملات المديرية لمتابعة تلك المنظومة، بكافة المناطق، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.