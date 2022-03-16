الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم مهرجانا رياضيًا احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم

القوات المسلحة
القوات المسلحة

أقامت جمعية المحاربين القدماء مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

 

وبدأت الفعاليات بكلمة اللواء أشرف أحمد شريف، مدير جمعية المحاربين القدماء نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للمحاربين القدامى المشاركين فى المهرجان، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الخدمات والأنشطة المختلفة التى تقدمها الجمعية لأعضائها من رعاية صحية واجتماعية ورياضية لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن إسهامات أبطال القوات المسلحة على أرض مصر تعد مبعثاً للفخر والتقدير من جميع أبناء الشعب المصري العظيم.

وتضمنت الفعاليات إقامة العديد من المباريات الرياضية فى كرة السلة وألعاب القوى ورفع الأثقال والريشة الطائرة وتنس الطاولة لفرق الجمعية، عكست المنافسات الروح الرياضية العالية والتنافس الشريف بين جميع الفرق المشاركة من مختلف الألعاب، كما قدمت الموسيقات العسكرية عددا من العروض والمقطوعات الموسيقية الوطنية والتراثية.

وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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