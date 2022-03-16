المفوضية الأوروبية: 1.4 مليار يورو لتعويض شركات الطاقة عن تكاليف الانبعاثات

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على خطة تشيكية للتعويض الجزئي للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة عن ارتفاع أسعار الكهرباء الناتجة عن تكاليف الانبعاثات غير المباشرة بموجب نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي ("ETS").

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية والمسؤولة عن سياسات المنافسة، مارجريت فيستاجر - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي: “إن هذا الإجراء الذي تبلغ قيمته 1.4 مليار يورو سيسمح للتشيك بتقليل مخاطر تسرب الكربون في صناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة”.

وفي الوقت نفسه، سيتم الحفاظ على الحوافز من أجل إزالة الكربون اقتصاديًا بطريقة فعالة من حيث التكلفة بما يتماشى مع أهداف الصفقة الخضراء، وستكون تشوهات المنافسة غير الضرورية محدودة".

وأضاف البيان أن "المفوضية ستصرف للتشيك ميزانية تقديرية بقيمة 1.4 مليار يورو، بما يعوضها عن جزء من ارتفاع أسعار الكهرباء الناشئة عن تأثير أسعار الكربون على تكاليف توليد الكهرباء (أو ما يسمى بـ "تكاليف الانبعاثات غير المباشرة") المتكبدة بين عامي 2021 و 2030 بما يهدف إلى تقليل مخاطر "تسرب الكربون"، حيث تقوم الشركات بنقل إنتاجها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ذات سياسات مناخية أقل طموحًا، مما يؤدي إلى نشاط اقتصادي أقل في الاتحاد الأوروبي وعدم تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم.

وسيعود هذا الإجراء بالفائدة على الشركات النشطة في القطاعات المعرضة لخطر تسرب الكربون المدرجة في الملحق الأول للمبادئ التوجيهية بشأن بعض تدابير المساعدة الحكومية في سياق مخطط تداول بدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد عام 2021 ("إرشادات مساعدات الدولة لخدمات الاختبارات التربوية"). وتواجه هذه القطاعات تكاليف كهرباء كبيرة وهي معرضة بشكل خاص للمنافسة الدولية، بحسب البيان.