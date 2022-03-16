رئيس محكمة التمييز الكويتى: «الدساتير منعت القضاة من تعطيل المحاكم»

أكد المستشار عادل بروسلى نائب رئيس محكمة التمييز بالكويت، أن الدساتير العربية منعت القضاة من تعطيل المحاكم بسبب الأوبئة وغيرها حتى تطيع حقوق المواطنين وتحافظ على حرياتهم .

وأضاف خلال المؤتمر الذى يعقده مجلس الدولة ، أن بعض أساتذة القانون في الكويت حثت على تطبيق إجراءات التعطيل على المحاكم الا ان القضاء الكويتي رفض جميع الطلبات والقضايا المقامة حفاظا على الحقوق والحريات حفاظا على النظام العام.

وأشار «بروسلي» إلى أن حماية المواطنين واجب وطنى يجب الحفاظ عليه فى الضبط الإدارى من القضاء الكويتى، ولذلك راعى القضاء بعض الظروف فى المناطق المختلفة مثل قوة جائحة كورونا ومدى انتشارها وغيرها.

وقال إن مجلس الدولة الفرنسى التزم بتطبيقات القضاء الاداري في المنازعات القضائية المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية وجميع البيانات والإحصائيات الرسمية تشير لذلك أهمها عدم تعطيل العمل والمشاركة فى العمل.

ونظم مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري، مؤتمرا دوليا ليكشف الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا.

ويتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان "أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا"، بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب وذلك في إحدى فنادق القاهرة .