محافظ الإسكندرية يشدد على استمرار الحملات للتصدي للتعدي على أملاك الدولة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوه وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعديات عليها وعلي والأراضى الزراعية والتصدي للبناء المخالف وحفظ حق الشعب.

وفي هذا الصدد شن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ قرار الإزالة رقم ١٩ لسنة ٢٠٢١ عبارة عن منزل من البلوك الأبيض بأعمدة خرسانية بشارع مدرسة خالد بن الوليد ببرج العرب القديم وكذا تنفيذ قرار الإزالة رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ عبارة عن منزل من البلوك الأبيض على مساحة ٨٠م٢ وكذا تنفيذ قرار الإزالة رقم ١١ لسنة ٢٠٢١ عبارة عن عدد ٢ غرفة من البلوك الأبيض بدون سقف وسور بطول ٩٥ م بشارع متفرع من شارع سجن الغربنيات فضلا عن تنفيذ قرار الإزالة رقم ١٢لسنة٢٠٢١ عبارة عن منزل على مساحة ٢٥٠ م٢ وسوار من البلوك الأبيض بنجع الأفراد بحرى بقرية بهيج وكذا تنفيذ قرار ازالة رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ عبارة عن مبنى مكون من دور أرضى وباكيات على مساحة ٨٠م٢ وأسوار ببرج العرب.

ونفذ حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء فى المهد بقرية أبو سمبل ١ بالنهضة، حيث تم إزالة بناء عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض على مساحة نحو ١٥٠ م وكذا إزالة بناء مخالف عبارة عن مبنى دور أرضى بمدخل كريازى منطقة الكافوري على مساحة نحو ٢٠٠ م وتم التحفظ على جميع المعدات المستخدمة فى المخالفة .

وقام حى العامريه ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة إزالة فورية استهدفت نجع رسلان وأسفرت الحملة عن إزالة أسوار مباني من الطوب الابيض وكذا إزالة أسوار مباني بالطوب الأبيض في المهد بأرض الشرطة فضلا عن إزالة مبانى من الطوب الأبيض بقرية ١ بنجر السكر.

وواصل حى شرق حملاته برئاسة محارب هيلع لإيقاف أعمال البناء المخالف بعزبة المسيرى منطقة ابيس وفك شدة خشبية بالدور الثانى وكذا إيقاف أعمال بناء بعزبة الحسينية والتحفظ على كمية من حديد التسليح والاسمنت فضلا عن إيقاف أعمال بناء مقابر بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وشهد حى وسط برئاسة عزة سعد حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية والتحفظ على مواد البناء بقرية أبيس العاشرة، وكذا فك شدة أعمدة بالدور الثاني علوي بالعقار الكائن بشارع المطبات من شارع ١٦ بابيس العاشرة والتحفظ على مواد البناء المستخدمة فى المخالفة.