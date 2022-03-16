وكيل تعليم الإسكندرية يشهد ختام مسابقة أفضل كورال بالإدارات التعليمية

شهد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أمس الثلاثاء، التصفيات النهائية لمسابقة أفضل كورال بين الإدارات التعليمية الثماني والتي أقيمت بمسرح مجمع مدارس زهران الرسمية لغات بإدارة شرق، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ومحمد السني رئيس مجلس الأمناء بالإسكندرية ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية، ومديري عموم الإدارات التعليمية وبعض أعضاء مجلس أمناء المديرية وتوجيه عام التربية الموسيقية.

وقال مدير المديرية إن المسابقة آتت ثمارها وأفرزت عناصر متميزة وموهوبة في الغناء الجماعي والفردي والعزف على مختلف الآلات الموسيقية يملكون مؤهلات المنافسات على الساحة الفنية لرفع وتعزيز الذوق العام بشهادة خبراء لجنة التحكيم المكونة من الدكتورة بهية جلال عبد الجواد وكيل كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية والدكتور عادل محمد عبد العزيز المخرج باتحاد الإذاعة والتليفزيون والفنان عبد الجواد سليمان جمعة المطرب والملحن.

وأوضح في سياق متصل أن الأنشطة التربوية هي ركيزة أساسية في بناء وتكوين شخصية الطالب وتنميتها بمختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية وتساهم في تنمية العديد من السمات الشخصية والعادات السلوكية كالثقة بالنفس والاتزان الانفعالي والتعاون والتحدي والتنافس الشريف وتحمل المسئولية وسمات القيادة لدى الطلاب وإنكار الذات واحترام الرأي الآخر.

كما يعتبر النشاط الموسيقي الجماعي مفتاح إكساب بعض أنماط السلوك الإيجابي المرتبط بالعلاقات الإنسانية المتبادلة بين أعضاء الفريق كضبط النفس والطاعة حيث أن الموسيقى وسيلة تواصل الذهن بالروح في الشخصية الواحدة وهي وسيلة فعالة تسهم في تهذيب المشاعر وتعزيز التفاهم والانسجام.

وكان «سعد» قد أعلن نتيجة المسابقة بفوز كورال إدارة المنتزه بالمركز الأول وحصدت كأس المسابقة والميدالية الذهبية على مستوى الإسكندرية وحصدت إدراة الجمرك التعليمية المركز الأول مكرر والميدالية الفضية، وفاز بالمركز الثاني كورال إدارة العجمي، والمركز الثاني مكرر كان من نصيب كورال إدارة غرب.

وفي مسابقة الغناء الفردي للطلاب فاز الطالب محمود طارق بإدارة الجمرك بالمركز الأول وفاز الطالب أحمد أشرف بإدارة شرق بالمركز الأول مكرر على مستوى المحافظة، وحصد المركز الثاني الطالب خالد المنشاوي بإدارة المنتزه.

وفي مسابقة الغناء الفردي للطالبات فازت بالمركز الأول على مستوى المحافظة الطالبة فيرجين طارق بإدارة العجمي والأول مكرر من نصيب الطالبة جنى ناجي بإدارة العامرية، في حين أن المركز الثاني حصدته الطالبة شيماء عبد العزيز بإدارة شرق، وفازت جودي محمود بإدارة المنتزه بالمركز الثاني مكرر.

وفي مسابقة (الدويتو) حصدت إدارة شرق المركز الأول على مستوى المحافظة للطالبين محمد عماد وحبيبة طارق، كما حصدت إدارة غرب المركز الثاني للطالبين مروان أحمد وجويرية يوسف.

وقام مدير المديرية بتكريم لجنة التحكيم والمركز الأول بكأس المسابقة وتكريم جميع الطلاب الفائزين بميداليات التميز الفني والإبداعي.

كما قام مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بتكريم الدكتور محمد سعد ونادية فتحي ورأفت عبد الله وهبة شكر بدرع التميز.