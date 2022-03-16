الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أقوال ضحايا جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية في الجيزة

متهمين
متهمين

حصلت "الدستور" على أقوال ضحايا جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية يتزعمها 3 اطباء فى الجيزة.

جاء بأقوال "ي.ن"- 23 سنة - سائق دارجة نارية (توك توك) الوراق،  بأنه على اثر علاقة قرابه فيما بينه وبين المتهم السابع ولمروره بضائقة مالية قام الأخير بمفاوضته واقناعه للتعامل بالبيع في أحد أعضاء جسده وهي الكلى اليسرى مقابل مبلغ مالي مستغلًا في ذلك احتياجه الشديد للمال فاستجاب لطلبه، فقام بإيوائه بإحدى الوحدات السكنية المستأجرة، وأجرى تلك الجراحة بمستشفى بالتجمع الخامس.


كما جاء بأقوال "س.س" 32 سنة - عامل (مبيض محارة) – مقيم  مركز كرداسة -  بأنه على اثر علاقة عمل مع المتهم الثاني أرشده الأخير بالتعامل بالبيع في أحد أعضاء جسده (الگلی) مقابل مبلغ مالي فتوجه لمستشفى الصفوة بمدينة السادس من أكتوبر وتقابل مع المتهم الأول الذي قرر له بحاجته لمتبرع لأحد أقاربه نظير مبلغ فاستجاب لطلبه، وأجرى تلك الجراحة بالمشفى السالف ذكره مقابل مبلغ مالي مستغلين حاجته المادية.

كانت قد أحالت جهات التحقيق  3 أطباء وآخرين إلى المحاكمة أمام الجنايات، لاتهامهم بتكوين تشكيل جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية في الجيزة.

وجاء فى نص قرار الإحالة أن المتهمين هم كل من : «م.س، 39 سنة ، سائق، أ.م، ن. ف، 41 سنة، رئيس وحدة بمستشفى تخصصي، م. ا، 62 سنة، طبيب بشري استشاري كلی، س. ج، 62 سنة، طبيبة بشرية حرة استشاري تحاليل طبية وعضو اللجنة الثلاثية المختصة بإصدار الموافقات على زراعة الأعضاء البشرية بمستشفى شهير، م. ك، 35 سنة، طبيب بشري حر ممارس عام بمركز الجيزة للگلی، س. س،  32 سنة،  عامل، مبيض محارة».

وتبين أنهم ألفوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر تزعمها الأول والرابع تعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليه «يوسف. ن».

وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الگلی لدية وزراعته في متلقي مريض وهو ما ترتب عليه إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 15٪.

كما أنهم تعاملوا في عضو من أعضاء جسم الإنسان - گلی - المجني عليه "ي.ن"  على سبيل الشراء والبيع لآخر بمقابل مادي حال كون المتهمين من الرابع إلى السادس من الأطباء.

وأوضح قرار الإحالة ان المتهمين جميعا ألفوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر تزعمها الأول والرابع، وتعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليه «ي. ن»، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الگلی لديه وزراعته في متلقي مريض وهو ما ترتب عليه إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 15٪.

أقوال ضحايا جماعة إجرامية الاعضاء البشرية الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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