مجلس الوزراء يستعرض تقرير أعمال «الرعاية الصحية» خلال النصف الثاني من 2021
استعرض مجلس الوزراء تقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال النصف الثاني من العام 2021، وذلك في إطار التزام الهيئة بتقديم تقارير أداء نصف سنوية عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها والموقف المالي لها.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2022، بشأن الإسناد أو زيادة أوامر الإسناد للشركات، لاستكمال الأعمال في 42 مشروعاً جاري تنفيذها في قطاعات: الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تكون الجهات المتعاقدة مسئولة عن التحقق من مناسبة الأسعار، والتنفيذ في المواعيد المقررة، وبالشروط المتفق عليها.
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 86، المنعقدة بتاريخ 1 مارس 2022، لعدد 40 موضوعاً، وذلك في إطار تذليل المعوقات لدفع الاستثمار.
وتستعرض “الدستور” أبرز تلك القرارات:
- إصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
- قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر "ستار"، بين جمهورية مصر العربية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
- إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة.
- إصدار عملات معدنية متداولة من الصلب المطلي بفئات الجنيه، ونصف الجنيه، وبعدد 3 ملايين قرص من كل فئة؛ وذلك بمناسبة احتفال وزارة الثقافة بمرور 150 عاما على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية.
- تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مع شركة "Aon"، لإجراء فحص المركز المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
- تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد مع عدد من الشركات، لتنفيذ الأعمال الخاصة بخطة توفير خدمات النقل الأخضر المستدام لأعضاء الوفود المشاركة في قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل.