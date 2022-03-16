غلق وتشميع مخزن به 20 طن دقيق بقصد احتكارها بالطالبية

تمكنت اجهزة محافظة الجيزة من غلق وتشميع مخزن بداخله 20 طن دقيق بقصد احتكارها بالطالبية والتحفظ علي المضبوطات و4 سيارات تستخدم في نقلهم.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين، مشددا علي ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.

وفي ذلك الاطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية ومديرية التموين من ضبط مخزن يدار بدون ترخيص بحي الطالبية بحوزته 20 طن دقيق أبيض فاخر نوعه (استخراج 72%) معبأ داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات بقصد احتكارها وبيعها بأزيد من سعرها وذلك خلال حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين وتم غلق وتشميع المخزن والتحفظ على المضبوطات وتسليمها للجهات المعنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل التموين إلى جانب التحفظ على 4 سيارات تستخدم في نقل الدقيق.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أطفيح بالمرور على المحال التجارية بقرية صول ونزلة ترجم وتم تحرير محضر غلق لفرع تجارة الجمله بأطفيح وتحرير محضري عدم إعلان تسعيره ومحضر عدم وجود شهاده صحيه ومحضر اداره بدون ترخيص في اطار الجهود التموينية التي تشنها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسعار.

كان تمكنت محافظة الجيزة من خلال الأجهزة التنفيذية بحي الهرم، بقطاع هضبة الأهرام من غلق وتشميع 29 مقهى وكافية مقام بالمخالفة ويدار بدون ترخيص بحدائق الأهرام، وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع شرطة المرافق علي مدار أسبوع حيث تمت أعمال الغلق والتشميع مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما يجري المتابعة الدورية للمحال التي تم تشميعها لضمان عدم فتحها مجدداً من خلال المتابعات الميدانية.

