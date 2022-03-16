«البيضاء» بـ36 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء في الأسواق، وتراوح سعر الدواجن البيضاء بين 36 و38 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب المنطقة، فيما تراوحت أسعار الدجاج البلدى بين 43 و45 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار الكتاكيت بين 8 و10 جنيهات. فيما استقرت أسعار البط عند 55 و60 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر 65 جنيها للكرتونة، فيما سجل البيض البلدي بين 54 إلى 55 جنيهًا للكرتونة.

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم و ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والإلتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

وكشفت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري إلى الهيئة عن هذه الحملات التى قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن قد تمكنت من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت كميتها 8933 كيلو جرام لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وبلغ إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 12 محضر.

وقالت التقارير إنه قامت إدارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطري الكامل، حيث قد أظهرت التقرير أن إجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية قد بلغت 3997 رأس من الماشية داخل هذه المجازر فيما بلغت إجمالى المذبوحات من الطيور 200700 طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.