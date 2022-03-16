حبس 31 عاطلًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالقليوبية

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، حبس 31 متهمًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في حيازة المواد المخدرة، ومصادرة المضبوطات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 31 عاطلًا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، 5 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، و35 جرامًا من مخدر البانجو، و907 جرامات من مخدر الهيروين، و145 جرامًا من مخدر الحشيش، و445 جرامًا من مخدر الشادو، و27 جرامًا من مخدر الأيس، و433 جرامًا من مخدر البودر، و627 قرصًا مخدرًا.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تلك الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.