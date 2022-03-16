الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل روّج 14 لفافة من البانجو في المنوفية

حبس عاطل
حبس عاطل

جدد قاضي المعارضات بالمنوفية، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لحيازته 14 لفافة بانجو لترويجها على المتعاطين.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد تمكن الرائد مصطفى داود رئيس مباحث قسم شرطة سرس الليان بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وبحوزتة 14 لفافة بانجو وذلك قبل ترويجها على المتعاطين فى دائرة القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قاض المعارضات بالمنوفية التحقيقات لفافة بانجو حبس المتعاطين مدير أمن المنوفية

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