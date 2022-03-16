تجديد حبس عاطل روّج 14 لفافة من البانجو في المنوفية

جدد قاضي المعارضات بالمنوفية، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لحيازته 14 لفافة بانجو لترويجها على المتعاطين.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد تمكن الرائد مصطفى داود رئيس مباحث قسم شرطة سرس الليان بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وبحوزتة 14 لفافة بانجو وذلك قبل ترويجها على المتعاطين فى دائرة القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.