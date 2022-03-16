إجراء اختبارات المسار الوظيفي لـ419 عاملًا بمياه سوهاج

أجرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اختبارات اجتياز برنامج المسار الوظيفي لـ٤١٩ عاملا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج منهم ٦ مهندسين و٣٠ كيميائيا و٢٣٦ فنيا و١٠ محاسبين و٦ أمناء مخازن و١٣ أخصائى خدمة عملاء وموارد بشرية وتدريب وكذلك ٣ أخصائى سلامة وصحة مهنية وعدد ١٥ أمن وعدد ٤١ سكرتارية وكاتب ومدخل بيانات هذا، بالإضافة إلى ٥٩ قارئ ومحصل.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن برنامج المسار الوظيفي يهدف إلى إعداد الكوادر البشرية من خلال تطوير مهارات العاملين بما يساهم فى تحسين أداء الشركة وان اجتياز برنامج المسار الوظيفي شرط من شروط الترقية وان هذا البرنامج يساهم بشكل فعال في تقديم خدمات متميزة في مجال تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

الجدير بالذكر أنه تم تدريب المشاركين ببرنامج المسار الوظيفي على حل المشكلات واتخاذ القرار ومهارات القيادة وبناء فريق العمل والتفاوض وإدارة الصراعات والخلافات وإدارة الأزمات وإدارة الوقت والتفكير الإبداعي وإدارة ضغوط العمل والبرامج الفنية والتخصصية.

وفى سياق متصل، أعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج نتيجة الاختبارات التحريرية التى أجرته جامعة سوهاج فى 15 فبراير الماضى وذلك للمتقدمين لوظيفة محصل وقارئ بالعمولة.

وكان تقدم للاختبارات 5925 متقدم وتخلف عن حضور الاختبار 968 متقدم واجتاز الاختبارات التحريرية 1888 ولم يجتاز الاختبارات 3069.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية ان الشركة قد اعلنت على موقعها الالكترونى www.scww.com.eg اسماء الناجحين بالاختبارات وانه يمكن التعرف على النتيجة من خلال البحث بالرقم القومى.

وأشارت المحاسبة سمية احمد عساف رئيس قطاع الموارد البشرية انه تم فتح باب التظلمات من نتيجة الاختبارات التى أجرتها كلية التجارة بجامعة سوهاج فى الفترة من 20 مارس 2022 حتى 24 من نفس الشهر وذلك بمقر كلية التجارة بجامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة وطبقا للقواعد المنظمة للتظلمات وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج.