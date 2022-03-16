تداول 3908 أطنان بضائع و396 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول ومغادرة ٨ سفينة خلال اليوم.

فسجلت الهيئة بموانيها وصول ٣ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ٥ سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة ١٣ سفن، ومن المنتظر دخول ٢ سفينة جديدة اليوم.



وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

حيث شملت حركة الصادرات تداول ١٥٨١ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٣٣٨ شاحنة و ١٥ ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول ٢٣٢٧ طن بضائع عامة ومتنوعة ٥٨ شاحنة و ٦ ملاكي.

وغادر ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة ١٠٢ شاحنة و ٨ ملاكي و السفينة الحرية ٦٤ شاحنة والسفينة دليلة بحمولة ١١٠ شاحنة و ٧ ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان حيث تم استقبال ٥٨ شاحنة بحمولة ٢٣٨ طن بضائع عامة و ٦ ملاكي وتصدير ٦٢ شاحنة بحمولة ١٥٨١ طن بضائع عامة.

كما استقبل ميناء السويس السفينة FUN ZUBA بحمولة ٢٠٨٩ طن مادة البروبلين قادمة من الإمارات.

وكانت قد شهدت مواني البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية وصول ومغادرة 7 سفينة خلال اليوم، فسجلت الهيئة بموانيها وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 12 سفن ومن المنتظر دخول سفينة جديدة اليوم.

وفي السياق، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1491 طن بضائع عامة ومتنوعة و188 شاحنة و10 ملاكي.