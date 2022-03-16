الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: المرحلة القادمة ستكون فيها أوكرانيا بدون الرئيس الروسى

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ليل الثلاثاء الأربعاء، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: بطريقة أو بأخرى، ستكون هناك أوكرانيا في مرحلة ما لن يكون فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

 

وتابع:  ستكون هناك أوكرانيا مستقلة بشكل أطول بكثير من وجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

 

وأضاف: تعمل واشنطن على الحد من الحرب عبر وسيلتين هما الدعم الذي تقدمه إلى أوكرانيا يوميا، وممارسة الضغوط على روسيا بصورة يومية أيضا، معربا عن أمله في أن ينتهي الموت والدمار في أوكرانيا عاجلا وليس آجلا.

 

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي شبكة سي إن إن ​أوكرانيا​

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فى فقه الأزمة

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