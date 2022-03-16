بلينكن: المرحلة القادمة ستكون فيها أوكرانيا بدون الرئيس الروسى

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ليل الثلاثاء الأربعاء، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: بطريقة أو بأخرى، ستكون هناك أوكرانيا في مرحلة ما لن يكون فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وتابع: ستكون هناك أوكرانيا مستقلة بشكل أطول بكثير من وجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وأضاف: تعمل واشنطن على الحد من الحرب عبر وسيلتين هما الدعم الذي تقدمه إلى أوكرانيا يوميا، وممارسة الضغوط على روسيا بصورة يومية أيضا، معربا عن أمله في أن ينتهي الموت والدمار في أوكرانيا عاجلا وليس آجلا.