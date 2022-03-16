الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا ناشيونال»: قرار الرئيس بتحديد سعر الخبز يرفع العبء عن المصريين

الخبز
الخبز

احتفت صحيفة"ذا ناشيونال" بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد سعر الخبز غير المدعوم لاسيما مع ارتفاع أسعار القمح معتبرة أن مثل هذا القرار يخفف العبء على المصريين.

 

ويأتي قرار الرئيس السيسي  في أعقاب الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية ، حيث أمر الرئيس  السيسي أمس  الثلاثاء الحكومة بتحديد سعر الخبز غير المدعوم الذي يستهلكه ما يقدر بنحو 40 مليون مصري.

 

وقال المكتب الرئاسي: لقد أمر الرئيس السيسي وزير التموين بضمان توفير دقيق قمح للمخابز لـ "تبسيط" سعر الخبز المجاني غير المشمول بالدعم الحكومي والسماح لمفتشي الوزارة بفرض السعر.

 

وقالت الصحيفة: في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، ارتفع سعر الخبز في السوق الحرة بنسبة تصل إلى 50 في المائة ، مما زاد العبء على المصريين من الطبقة الوسطى فضلا عن  الارتفاع الحالي في تكاليف الغذاء والمواد التي تعتمد على القمح مثل المعكرونة.

 

صحيفة ذا ناشيونال الرئيس عبد الفتاح السيسي سعر الخبز تحديد سعر الخبز غير المدعوم القمح

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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