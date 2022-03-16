«ذا ناشيونال»: قرار الرئيس بتحديد سعر الخبز يرفع العبء عن المصريين

احتفت صحيفة"ذا ناشيونال" بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد سعر الخبز غير المدعوم لاسيما مع ارتفاع أسعار القمح معتبرة أن مثل هذا القرار يخفف العبء على المصريين.

ويأتي قرار الرئيس السيسي في أعقاب الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية ، حيث أمر الرئيس السيسي أمس الثلاثاء الحكومة بتحديد سعر الخبز غير المدعوم الذي يستهلكه ما يقدر بنحو 40 مليون مصري.

وقال المكتب الرئاسي: لقد أمر الرئيس السيسي وزير التموين بضمان توفير دقيق قمح للمخابز لـ "تبسيط" سعر الخبز المجاني غير المشمول بالدعم الحكومي والسماح لمفتشي الوزارة بفرض السعر.

وقالت الصحيفة: في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، ارتفع سعر الخبز في السوق الحرة بنسبة تصل إلى 50 في المائة ، مما زاد العبء على المصريين من الطبقة الوسطى فضلا عن الارتفاع الحالي في تكاليف الغذاء والمواد التي تعتمد على القمح مثل المعكرونة.