مناقشة كتاب "في انتظار الروبوت" بدار المرايا للثقافة والفنون .. اليوم

3/16/2022 2:26:00 AM

الأربعاء 16/مارس/2022 - 02:26 ص 3/16/2022 2:26:00 AM

تنظم دار المرايا للثقافة والفنون، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، لقاء مفتوح لمناقشة وتوقيع كتاب " "في انتظار الروبوت .. الأيدي الخفية وراء العالم الرقمي"، من تأليف أنطونيو كازيللي، وترجمته عن الفرنسية مها قابيل، مراجعة دكتور عادل مهني. وذلك بمقر المرايا الكائن في ٢٣ شارع عبد الخالق ثروت عمارة راديو شاك الدور الثاني.

هذا ويشارك في مناقشة كتاب "في انتظار الروبوت"، كل من: دكتورة نرمين مكاوي، أستاذة نظم المعلومات بالأكاديمية العربية - دكتور فكري فؤاد، أستاذ التحول الرقمي - دكتوراه جامعة ألاباما ستيت بالولايات المتحدة الأمريكية والمستشار العلمى السابق لرئاسة جامعة الملك عبد العزيز - مها قابيل، مترجمة الكتاب والمختصة في الترجمات العلمية. ويدير الندوة دكتور عادل مهني، أستاذ الاقتصاد بالمدرسه العليا للتجاره الدوليه بباريس.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي لكتاب "في انتظار الروبوت .. الأيدي الخفية وراء العالم الرقمي"، نقرأ: إلى هؤلاء الذين ارتبطت حياتهم الشخصية والعملية بوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.. وإلى أولئك الذين آمنوا بالذكاء الاصطناعي والأتمتة: هل الذكاء الاصطناعي خدعة؟ هل سيأتي يوما يصبح فيه كل شيء آلي، أو عالم "مؤتمت" كما يطلقون عليه؟، وما الآثار المترتبة على الواقع الاقتصادي الاجتماعي لملايين من الشباب الذين يعملون في واقع محفوف بالمخاطر، هؤلاء الجنود المجهولون الذين يعملون في ظروف مجحفة ويتم إخفاء جهودهم بنجاح خلف وهم الذكاء الاصطناعي".



ــ عرض فيلم "قناع الغوص والفراشة" بقصر السينما

في سياق متصل، وضمن فعاليات قصر السينما بجاردن سيتي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، يعرض في الثامنة من مساء اليوم أيضا، الفيلم الروائي الطويل The diving bell and the butterfly، أو

"قناع الغوص والفراشة"، وذلك ضمن فعاليات نادي السينما الأوروبية، ويعقب عرض الفيلم مناقشته مع الحضور، تقدمها وتديرها الناقدة السينمائية نشوي نبيل.

وفيلم "قناع الغوص والفراشة"، إنتاج فرنسي في العام 2007 وتبلغ مدة عرضه 112 دقيقة. والفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية كتبها الصحفي الفرنسي جان دومينيك بوبي، ومن إخراج جوليان شنابل.

والفيلم من بطولة: ماثيو أمالريك ــ إيمانويل سينر ــ ماري جوزيه كروز ــ آن كونسيجني ــ ماكس فون سيدو ــ باتريك شيناي ــ أولاتز لوبيز جارمنديا. ورشح الفيلم لجائزة سيزار السينمائية.

تدور أحداث فيلم "قناع الغوص والفراشة"، حول الصحفي والكاتب الروائي جون دومينيك بوبي، والذي يتعرض لسكتة دماغية في العام 95. استيقظ جون دومينيك من غيوبة استمرت لمدة 20 يوماً متتالية ولكنه استيقظ انساناً مختلفاً . وزنة نقص قرابة الـ 27 كيلو جرام وأصيب بمرض نادر جدا، آثار المرض هي شلل كامل من تحت الرأس "الرقبة" إلى أخمص القدم . بل لم يتبقى له إلا عينيه ليرمش بهما ومع تطور المرض يتم إقفال عينه اليمنى نهائيا حتى لا تصاب بتقرح، وتتوالي أحداث الفيلم.