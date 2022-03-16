الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«حماية المستهلك»: حبس أى تاجر يحجب سلعة بغرض التربح (فيديو)

أيمن حسام
أيمن حسام

قال أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن دور الجهاز هو ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن الجهاز خلال فترة قصيرة شن 140حملة مكثفة على 4351 منفذ سلعي، كما تم تحرير 777 محضرًا لبعض التجار الجشعين بعد ضبط سلع محبوسة عن التداول.

و أضاف "حسام"، خلال لقاء مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج مساء "دي أم سي"، أن العالم يتعرض لموجة اأخطر بكثير من توقعاتنا، فكل اللوجستيات فى العالم حصل بها طفرة كبيرة، فقد ارتفعت أسعار الشحن والنقل والبترول.

و أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وفقًا للمادة (8) من قانون الجهاز، هناك عقوبة مالية وحبس لمن يحجب بضاعة عن السوق، كما أنه يجب على التاجر أن يبيع بضاعته بسعر عادل ، مطالبًا المواطنين الابلاغ عن أي محاولات تخزين السلع لدى التجار.

و أشار "حسام" إلي أن عقوبة من يحجب سلعة عن المواطن للتربح من خلال بيعها بسعر أعلى هى 2 مليون جنية عقوبة، وقد تصل للسجن ، قائلًا: "نحن في حالة حرب و يجب على الجميع التكاتف لصالح المواطنين".

و قال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه على الرغم من وجود تجار جشعين إلا أن النسبة الأكبر من التجار  هم للتجار المحترمين الذين يقدموا عروض واسعار مخفضة.

و أضاف "حسام"، أن المعرض الرئيسي "أهلًا رمضان" سيقام في 24 مارس الجاري، وممنوع منعًا باتًا دخول السيارات النصف نقل حتى لا يتم  تسريب السلع وبيعها للتجار، وتم إقامة المعارض بالمحافظات أمس الثلاثاء بنسبة تصل إلي 30% .

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك 140 معرض أهلًا رمضان على مستوى المحافظات، كما يوجد 600 مفتش تمويني يراقب الأسواق، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل العبء الأكبر من التكاليف الاقتصادية، وعلى المواطن دور هام وهو الترشيد في الاستهلاك أي عليه الشراء طبقًا لاحتياجاته، فجميع السلع متاحة وبكثرة، مطالبًا المواطنيين بالحصول على فاتورة الشراء، والتي تضمن حقه عند شراء أي سلعة من التجار أو المحال التجارية.

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«حماية المستهلك»: حبس أى تاجر يحجب سلعة بغرض التربح (فيديو)

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