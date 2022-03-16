الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد: بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتوصيل الغاز الطبيعى بمدينة الخارجة

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط

صرح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بأنه تم الاتفاق على استكمال المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والشركة القابضة للغازات وشركة طاقة عربية. 

وأوضح "الزملوط" أن المرحلة الثانية تضم كافة أحياء المدينة المتبقية، والتي تتوافق مع الاشتراطات الفنية لتوصيل الغاز الطبيعي، وكذلك تحويل كافة المخابز على مستوى المدينة، وذلك عقب الانتهاء من تركيب محطة التحويل الدائمة والتي تبلغ سعتها ٢٥٠٠م٣. 

الجدير بالذكر، أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع تحويل ٦٢٠٠ عميل منزلي، بالإضافة إلى تحويل ٣٠٠ سيارة آجرة وملاكي وعدد من السيارات الحكومية.

ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد  المشروعات الخدمية بمحافظة الوادي الجديد، وهو توصيل الغاز الطبيعي لمنازل مدينة الخارجة كمرحلة أولى بإجمالي 14 ألف مستخدم.

وبلغت التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 137 مليون جنيه كأحد أكبر إنجازات الحكومة، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجري إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في أقل من عام، ويستفيد منها 14 ألف عميل منزلي بمدينة الخارجة كمرحلة أولى، تليها مراحل أخرى للتوصيل إلى باقي نطاق المحافظة، مشيدًا بإاتمام وزارة البترول في إعطاء دفعات للمشروع بما ساهم في ترجمة ذلك عمليًا بتوقيع البروتوكول إيذانًا بالبدء في الأعمال، موضحًا بأن المحافظة تعمل على وجه السرعة للانتهاء من كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع.

وأكد ا"لزملوط"، أن إجمالي السيارات التي جرى تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بلغ حوالي 150 سيارة ما بين أجرة وملاكي وحكومي، وذلك ضمن الخدمات التي يشملها المشروع، وفي إطار تنفيذ أكبر منظومة خدمية في تاريخ المحافظة. 

محافظ الوادي الجديد الاتفاق استكمال المرحلة الثانية مشروع توصيل الغاز الطبيعي مدينة الخارجة بروتوكول القابضة للغازات

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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