«تموين البحيرة» تضبط 23 طن دقيق مُخزنة لرفع الأسعار بدمنهور

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين على أسواق مركزى "أبو المطامير - دمنهور".

وأسفرت الحملة عن ضبط 680 صفيحة سمن نباتي و 23 طن دقيق فاخر، خزنها التجار لاحتكار السلعة ورفع أسعارها بالأسواق.

كما تمكنت إدارة تموين دمنهور من ضبط 33 ألف قطعة حلوى و 6780 عبوة عصير مجهول المصدر ومصنعة داخل مصانع غير مرخصة و 2000 كيلو جرام أرز مجهول المصدر داخل هايبر ماركت و 450 عبوة مواد غذائية "مياة غازية وشيكولاتة وباتية" و10 أطباق بيض منتهية الصلاحية داخل أحد السلاسل التجارية.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.