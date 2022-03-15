الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نقيب صيادلة الإسكندرية يبحث سبل التعاون في مجال التدريب مع أكاديمية العلوم والتكنولوجيا بالعلمين

الاكادمية
الاكادمية

أجرى نقيب صيادلة الإسكندرية الدكتور محمد أنسي، زيارة إلى كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع مدينة العلمين الجديدة، وقد كان في استقباله الدكتور مصطفى ‏حسين مستشار رئيس الأكاديمية لشؤون التعليم، والدكتورة سهير الحلفاوي ‏مستشار رئيس الأكاديمية للشؤون المادية و اللوجستية، والدكتورة إيفان سعد عميد كلية الصيدلة، ولفيف من أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

تأتي الزيارة لبحث سبل التعاون المشترك بين النقابة وكلية الصيدلة، بالإضافة إلى العمل على توفير المزيد من فرص التدريب للطلاب.

وألقى الدكتور أنسي ندوة للطلبة حول المجالات الحديثة للعمل الصيدلي ومدى تطور وتغير أحتياجات سوق العمل، مشيدا بالأكاديمية العربية التي يتوفر بها دراسات متعددة في شتى المجالات.

ومن جانبه، قال نقيب صيادلة الإسكندرية موجها حديثه للطلاب: «أحييكم على اختيار الدراسة بالإكاديمية العربية بما تتيحه من وسائل تعليمية متقدمة، بالإضافة الى دعمها المتواصل للطلاب، وإعداده وتجهيزه ليواكب كل التطورات».

كما تفقد الدكتور أنسي الفرع والكلية والمعامل، وأشاد بما شاهده من تتطور وإنجاز.

المشروع الأخضر للشباب العربي

وكانت قد أطلقت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، "المشروع الأخضر للشباب العربي Arab Youth Green Venture" بالقرية الذكية، تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وبحضور الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزير للسياسات البيئية، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي COP 27 بشرم الشيخ.

وتم افتتاح معرض يتضمن أنشطة ومشروعات طلابية خاصة بحماية البيئة، والتي يتولى عرضها طلاب وخريجي الأكاديمية، ثم يتم إطلاق الماراثون الرياضي تحت شعار "AASTIANS Go Green"، بمشاركة مراكز المسئولية والعاملين والطلاب.

يأتي ذلك في إطار مشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالمبادرة البيئية "اتحضر للأخضر" التي تطلقها وزارة البيئة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تأتي في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، إلى جانب حرص عمادة شئون الطلاب بالقرية الذكية على تشجيع الطلاب وزيادة الوعي البيئي لديهم، ونشر ثقافة الدمج بين حماية البيئة وممارسة الرياضة، ما يؤدي إلى الحفاظ على صحة الشباب وقدرتهم الانتاجية.

نقيب صيادلة الاسكندرية يزور فرع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالعلمين

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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