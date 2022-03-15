ضبط 56 طن زيتون مخلل بالحشرات فى البحيرة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالبحيرة بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالادارات الصحية، حملات تفتيشية ورقابية موسعة؛ لضبط أسواق ومنافذ تداول الأغذية في إطار الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك، والضرب بيد من حديد على المخالفين لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين حفاظا على الصحة العامة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 2 طن و300 كجم حلاوة طحينية مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لإضافة زيوت نباتية غير مصرح بإضافتها بموجب تقرير المعمل الإقليمي المشترك بدمنهور بأحد مصانع المواد الغذائية بدمنهور.

كما تمكنت الحملة من ضبط 56 طن زيتون مخلل يحظر تداوله لعدم كتابة بيانات تدل على مصدره وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ولاحتوائه على حشرات، وكذلك ضبط 3 أطنان ملح طعام غير محافظ بخواصه الطبيعية لتكتله واحتوائه على شوائب بأحد مصانع المخللات بوادي النطرون، وضبط 57 كجم من عسل نحل بدون بيانات ومجهول المصدر بأحد منافذ بيع عسل النحل بوادي النطرون.

وتم ضبط 228 قطعة حلوى موسيمية جافة منتهية الصلاحية بأحد المفروشات بكفر الدوار.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

ضمت الحملات التفتيشية كلا من عصام حافظ ووليد جمال ومصطفى حافظ مفتشي الأغذية بوادي النطرون ومحسن بوادي وحسين السروي مفتشي الأغذية بدمنهور ويسري ياسين وطارق البنداري والسيد عبدالسلام مفتشي الأغذية بكفر الدوار، وذلك برئاسة الدكتورة هالة عبدالرازق مدير إدارة مراقبة الأغذية وإشرافمحمد خميس بركات مراقب عام الأغذية.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور هاني جميعه على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على منافذ تداول المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، مقدما الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول.

وأوضح الاستاذ الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية مواصلة الحملات على مدار الليل والنهار؛ لضمان إحكام الرقابة والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه الاتجار بقوت الغلابة.