الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النقض تحدد غدًا لنظر طعون المتهمين باقتحام قسم بورسعيد

محكمة النقض
محكمة النقض

حددت محكمة النقض، جلسة غد الأربعاء، لنظر أولى جلسات الطعون المقدمة من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من قيادات الجماعة، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم فى القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات قسم العرب والضواحى بورسعيد، والمقيدة برقم كلى 37 لسنة 2014 جنايات بورسعيد، لاتهامهم فى أحداث العنف ‏والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة بـ"أحداث قسم شرطة برج العرب.


كانت محكمة جنايات بورسعيد، قد سبق ‏وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن ‏المؤبد حضوريا، ومعاقبة 76 متهما آخرين غيابيا بالسجن المؤبد غيابيا، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا ‏بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما. 

محكمة النقض اقتحام جماعة الإخوان الإرهابية محكمة جنايات بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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