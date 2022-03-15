فؤاد السنيورة يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية اللبنانية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، والمقررة في شهر مايو المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مكتبه بالعاصمة اللبنانية بيروت؛ ليعلن خلاله موقفه من الانتخابات المقبلة.

وأكد السنيورة أن عزوفه عن الترشح ليس من باب المقاطعة بل هو لإفساح المجال أمام طاقات جديرة ووجوه جديدة، مشددا على أنه سيكون معنيا وبشكل كامل بالاستحقاق الانتخابي والانخراط في الانتخابات دون ترشح لمصلحة جميع المواطنين.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية الحالي النائب نجيب ميقاتي قد أعلن، أمس، عزوفه عن الترشح للانتخابات.

وبذلك، عزف جميع رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين (ممثلو الطائفة السنية في الحياة السياسية اللبنانية) عن الترشح للانتخابات المقبلة، حيث سبق وأن أعلن رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام عدم خوضه الانتخابات المقبلة، ثم أعلن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري تعليق نشاطه السياسي ونشاط تيار المستقبل الذي يرأسه.

وكانت أقاويل قد ترددت، في الفترة الأخيرة، أن السنيورة يعد لقائمه يقود بها الطائفة السنية في الانتخابات المقبلة، وذلك قبل أن يحسم أمره اليوم ويعلن العزوف عن الترشح.

ومن المقرر إغلاق باب الترشح للانتخابات النيابية، مساء اليوم الثلاثاء.